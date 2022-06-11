Спектакль Пять писем о любви

Музыкальный спектакль-квартирник «Пять писем о любви»

Спектакль переносит зрителей в атмосферу советского времени, где звучат шлягеры 1970-80-х годов. Декорации и атрибуты той эпохи создают уникальную обстановку, погружая в мир ностальгии.

Сюжет

Главная героиня, девочка Лена, пишет школьные сочинения, вдохновляясь собственными жизненными историями. Она вспоминает о своей детской драме: как в пять лет подарила подруге свою куклу и переживала из-за этого. Лена также расскажет трогательную историю своей соседки бабы Раи, которая прошла войну и, несмотря на одиночество, заботится о своей подруге, предавшей ее в те страшные времена.

Кроме того, Лена расследует школьную любовь своей мамы и старается организовать их встречу. Вспоминая свою несчастную любовь к мальчику Сереже, она осознает, что любовь становится сквозной темой спектакля, помогая ей избавиться от комплексов и пробуждая лучшие качества.

Формат и музыка

Спектакль проходит в формате квартирника, что позволяет зрителям активно участвовать в действии. Актеры исполняют песни известных групп, таких как «Цветы», «Синяя птица», «Самоцветы», «Поющие гитары», «Песняры», а также хиты Аллы Пугачевой. Зрители смогут не только слушать, но и подпевать вместе с героями, создавая уникальную атмосферу совместного творчества.

Характеристика спектакля

Жанр: Ностальгическая баллада

Ностальгическая баллада Возрастная ограничение: 12+

12+ Автор: Елена Исаева

Елена Исаева Режиссёр: Артём Филипповский

Артём Филипповский Композитор: Сергей Бережной

Сергей Бережной Художник по свету: Ян Филипповский

Ян Филипповский Художник – сценограф: Артем Филипповский

Артем Филипповский Художник по костюмам: Артем Филипповский

Артем Филипповский Продолжительность: 2 часа 30 мин с одним антрактом

2 часа 30 мин с одним антрактом Актеры: Татьяна Стенина, Юлия Ситкина, Павел Синев, Елена Ламзина, Елена Ганина, Руслан Иванов

Татьяна Стенина, Юлия Ситкина, Павел Синев, Елена Ламзина, Елена Ганина, Руслан Иванов Премьера: 11 июня 2022 года

Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории о любви, дружбе и взрослении!