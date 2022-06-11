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Пять писем о любви
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Спектакль Пять писем о любви

Постановка
Место действия 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль-квартирник «Пять писем о любви»

Спектакль переносит зрителей в атмосферу советского времени, где звучат шлягеры 1970-80-х годов. Декорации и атрибуты той эпохи создают уникальную обстановку, погружая в мир ностальгии.

Сюжет

Главная героиня, девочка Лена, пишет школьные сочинения, вдохновляясь собственными жизненными историями. Она вспоминает о своей детской драме: как в пять лет подарила подруге свою куклу и переживала из-за этого. Лена также расскажет трогательную историю своей соседки бабы Раи, которая прошла войну и, несмотря на одиночество, заботится о своей подруге, предавшей ее в те страшные времена.

Кроме того, Лена расследует школьную любовь своей мамы и старается организовать их встречу. Вспоминая свою несчастную любовь к мальчику Сереже, она осознает, что любовь становится сквозной темой спектакля, помогая ей избавиться от комплексов и пробуждая лучшие качества.

Формат и музыка

Спектакль проходит в формате квартирника, что позволяет зрителям активно участвовать в действии. Актеры исполняют песни известных групп, таких как «Цветы», «Синяя птица», «Самоцветы», «Поющие гитары», «Песняры», а также хиты Аллы Пугачевой. Зрители смогут не только слушать, но и подпевать вместе с героями, создавая уникальную атмосферу совместного творчества.

Характеристика спектакля

  • Жанр: Ностальгическая баллада
  • Возрастная ограничение: 12+
  • Автор: Елена Исаева
  • Режиссёр: Артём Филипповский
  • Композитор: Сергей Бережной
  • Художник по свету: Ян Филипповский
  • Художник – сценограф: Артем Филипповский
  • Художник по костюмам: Артем Филипповский
  • Продолжительность: 2 часа 30 мин с одним антрактом
  • Актеры: Татьяна Стенина, Юлия Ситкина, Павел Синев, Елена Ламзина, Елена Ганина, Руслан Иванов
  • Премьера: 11 июня 2022 года

Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории о любви, дружбе и взрослении!

Режиссер
Артем Филипповский
В ролях
Татьяна Стенина
Юлия Ситкина
Павел Синев
Елена Ламзина-Абрамова
Елена Ганина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Самара, 7 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
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Самара, 8 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
19:00 от 1600 ₽
Самара, 29 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

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