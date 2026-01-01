Спектакль "Мамочки" — о материнстве и буднях мам

«Мамочки» — это спектакль, который открывает важные темы, знакомые каждой женщине. Главный вопрос, который задают себе мамы: «Хорошая ли я мама?» В этом спектакле мы найдем ответ.

Это спектакль-манифест и спектакль-поддержка, основанный на реальных историях, «подслушанных» в интернете. Здесь рассказывается о том, как женщины пытаются добиться идеала, сталкиваясь с забавными и порой нелепыми ситуациями в повседневной жизни.

Смех и искренность

Лёгкие комические сценки гармонично сочетаются с искренними стихами Ирины Самариной-Лабиринт. В этом творческом объединении смех становится средством принятия себя и осознания ценности простых моментов. Женщинам предлагается сказать себе: «Я достаточно хорошая мама».

Благодарность и любовь

Однако «Мамочки» — это не только о материнстве. Это спектакль о благодарности, силе и любви — к матерям, к детям и, прежде всего, к самой себе. Присоединяйтесь к этому незабываемому событию и найдите поддержку и понимание в жарком окружении сцены.