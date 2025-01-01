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Билеты
Победа над Солнцем
Билеты от 1000₽
Киноафиша Победа над Солнцем

Спектакль Победа над Солнцем

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Возрождение футуристической оперы 

Осенью 1913 года в поселении Уусикиркко (сегодня — Поляны Ленинградской области) произошло необычайное событие — Первый всероссийский съезд поэтов-футуристов. Несмотря на то, что участников было всего трое — Алексей Кручёных, Михаил Матюшин и Казимир Малевич — их идеи произвели эффект. Именно здесь возникла концепция театра будущего «Будетлянин» и была задумана опера «Победа над Солнцем».

Воплощение и наследие «Победы над Солнцем»
Идеи участников съезда вылились в создание оперы, ставшей знаковым произведением кубо-футуризма. Первая постановка прошла в 1913 году в Санкт-Петербурге, а вторая — в 1920 году в Витебске. Это произведение принесло миру знаменитый «Чёрный квадрат» Малевича, появившийся на сцене как элемент декорации, и его уникальные костюмные эскизы.

Возрождение оперы в XX и XXI веках
Опера «Победа над Солнцем» была надолго забыта после первых показов, но в 1980-х началась волна её реконструкций. Театр, в сотрудничестве с Государственным Русским музеем Санкт-Петербурга, принял участие в возрождении этой классики авангарда. В 2015 году, в столетний юбилей «Чёрного квадрата», опера была представлена на нескольких международных площадках: «Арт-Базель» в Швейцарии, Московская международная биеннале современного искусства, музей фонда Louis Vuitton в Париже (FIAC). Впоследствии постановка была показана на Гаванском фестивале театрального искусства (Куба) в 2015 году и на Международном театральном фестивале в Равенне (Италия) в 2017 году.

Режиссер
Стас Намин
В ролях
Валерий Задонский
Константин Муранов
Владимир Филиппов
Олег Лицкевич
Рустим Бахтияров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Победа над Солнцем Победа над Солнцем Победа над Солнцем Победа над Солнцем Победа над Солнцем

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