Спектакль Победа над Солнцем

Возрождение футуристической оперы

Осенью 1913 года в поселении Уусикиркко (сегодня — Поляны Ленинградской области) произошло необычайное событие — Первый всероссийский съезд поэтов-футуристов. Несмотря на то, что участников было всего трое — Алексей Кручёных, Михаил Матюшин и Казимир Малевич — их идеи произвели эффект. Именно здесь возникла концепция театра будущего «Будетлянин» и была задумана опера «Победа над Солнцем».

Воплощение и наследие «Победы над Солнцем»

Идеи участников съезда вылились в создание оперы, ставшей знаковым произведением кубо-футуризма. Первая постановка прошла в 1913 году в Санкт-Петербурге, а вторая — в 1920 году в Витебске. Это произведение принесло миру знаменитый «Чёрный квадрат» Малевича, появившийся на сцене как элемент декорации, и его уникальные костюмные эскизы.

Возрождение оперы в XX и XXI веках

Опера «Победа над Солнцем» была надолго забыта после первых показов, но в 1980-х началась волна её реконструкций. Театр, в сотрудничестве с Государственным Русским музеем Санкт-Петербурга, принял участие в возрождении этой классики авангарда. В 2015 году, в столетний юбилей «Чёрного квадрата», опера была представлена на нескольких международных площадках: «Арт-Базель» в Швейцарии, Московская международная биеннале современного искусства, музей фонда Louis Vuitton в Париже (FIAC). Впоследствии постановка была показана на Гаванском фестивале театрального искусства (Куба) в 2015 году и на Международном театральном фестивале в Равенне (Италия) в 2017 году.