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Плохие девчонки
Билеты от 1500₽
Киноафиша Плохие девчонки

Спектакль Плохие девчонки

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Три судьбы, три потрясающие актрисы

В этом захватывающем спектакле судьбы трех совершенно разных героинь переплетаются в одно время и в одном месте. На сцене встречаются:

  • Марта — добросовестная учительница, выгоревшая на работе;
  • Эмма — взбалмошная и непредсказуемая хозяйка модного магазина;
  • Рита — усталая, но преданная своей профессии врач скорой помощи.

Каждая из них отчаянно стремится изменить свою жизнь и стать хоть немного счастливее. Однако повседневные заботы и нерешенные проблемы постоянно возвращают их в реальность. Удастся ли им справиться с вызовами судьбы и найти свой путь к счастью?

Темы спектакля

Спектакль полон комичных ситуаций и искренних диалогов, поднимающих важные вопросы о дружбе, самореализации и принятии себя. Героини сталкиваются с тем, что их судьбы могут быть не так неудачны, как они сами считают.

Что вас ждет

Зрителей ожидает потрясающая актёрская игра, неожиданные повороты сюжета и финал, который заставит задуматься о собственных жизненных приоритетах. Не упустите возможность посмотреть этот увлекательный спектакль!

Режиссер
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Инна Глухих

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
25 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
15:00 от 1500 ₽
9 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
16:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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