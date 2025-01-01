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Plamenev
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Plamenev

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Павел Пламенев: Сольный концерт новой легенды русского рока

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Павлом Пламеневым, который выступит со специальной программой, собравшей его лучшие хиты. Это не просто концерт, а погружение в мир музыки, где каждая песня — это отдельная история, полная глубокого смысла и эмоций.

Музыка, которая затрагивает сердце

Песни Павла Пламенева охватывают важные темы, такие как любовь, самопознание и преодоление трудностей. Его творчество помогает найти гармонию с собой и окружающим миром, что делает его музыку особенно актуальной в наше время.

О концерте

На концерте вы услышите не только известные хиты, но и новые композиции, которые уже успели завоевать сердца поклонников. Пламенев создаёт атмосферу, в которой каждый сможет почувствовать себя частью большого музыкального события.

Не упустите шанс!

Не пропустите уникальную возможность увидеть Павла Пламенева вживую. Приходите на его концерт и погружайтесь в мир музыки и глубоких чувств. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 11 августа
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
20:00 от 2300 ₽
Краснодар, 12 августа
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1700 ₽
Нижний Новгород, 3 сентября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
20:00 от 2000 ₽
Пермь, 5 сентября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
20:00 от 1700 ₽
Екатеринбург, 6 сентября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
19:00 от 1700 ₽
Челябинск, 7 сентября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1700 ₽
Уфа, 9 сентября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
20:00 от 1700 ₽
Самара, 13 сентября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
19:00 от 1700 ₽
Омск, 8 октября
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
20:00 от 1700 ₽
Новосибирск, 10 октября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 18 декабря
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
20:00 от 1800 ₽

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