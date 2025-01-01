Меню
Мировые рок-хиты при свечах
Киноафиша Мировые рок-хиты при свечах

Мировые рок-хиты при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мировые рок-хиты при свечах — незабываемый вечер от «Вселенной классики»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный концерт «Мировые рок-хиты при свечах». Это будет не просто музыкальное событие, а настоящая перфоманс-история, в которой сольются два больших жанра: рок и классика.

Завораживающая атмосфера

Вас ждет исполнение знаменитых мелодий рок-классиков в уникальных аранжировках, созданных виртуозными музыкантами. Концерт пройдет в непревзойденной атмосфере, освещенной сотнями свечей, что добавит вашему вечеру особую магию.

Подарите себе волшебство

Не упустите возможность подарить себе волшебный вечер, где классика и рок сольются в мощном потоке страсти, энергии и вдохновения. Это идеальный способ расслабиться и насладиться музыкальным искусством в его лучших проявлениях.

Обратите внимание на детали

Билеты на концерт приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Имейте в виду, что в составе артистов могут быть изменения. Будьте готовы к неожиданным сюрпризам!

Присоединяйтесь к нам для незабываемого вечера!

Январь
5 января понедельник
20:00
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
от 699 ₽

