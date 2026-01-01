Балкон ожиданий
16+
О концерте

Концерт группы "Балкон ожиданий" в Уфе

Группа "Балкон ожиданий" готовит грандиозный концерт в Уфе, который состоится в рамках их нового тура. Музыканты представят свой свежий альбом "я увидел смерть и заплакал", а также исполнит уже полюбившиеся хиты.

Что ждать от нового альбома?

Альбом "я увидел смерть и заплакал" представляет собой глубокое и эмоциональное произведение, наполненное личными переживаниями авторов. В нем будут затронуты темы, актуальные для многих — от любви до утраты. Эта работа обещает стать важной вехой в творчестве группы.

Уникальная атмосфера концерта

Каждое выступление "Балкона ожиданий" — это не только музыка, но и неповторимая атмосфера. Зрители смогут насладиться живым исполнением песен, которое гарантирует максимальное погружение в мир звучания группы. Энергия музыкантов и их взаимодействие с публикой сделают этот вечер незабываемым.

Приходите на концерт "Балкона ожиданий" и подпишитесь на волну эмоций и музыки, которая вдохновит и заставит задуматься!

Сентябрь
Октябрь
24 сентября четверг
20:00
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
от 1300 ₽
26 сентября суббота
20:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
27 сентября воскресенье
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
22 октября четверг
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1300 ₽
24 октября суббота
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1400 ₽

