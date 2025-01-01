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Пират и призраки
Билеты от 800₽
Киноафиша Пират и призраки

Спектакль Пират и призраки

Постановка
Поколение 6+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Пират и призраки»: Увлекательное приключение для детей

Все люди боятся привидений, но и привидения тоже боятся людей. Этот мотив обоюдного страха становится основой мюзикла Виктора Семёнова «Пират и призраки», который обещает каскад невероятно смешных сцен и захватывающие повороты сюжета.

Загадочное приключение с привидениями

Спектакль привлекает своей загадочностью и поэтичностью, что делает его идеальным выбором для самых непоседливых зрителей. Увлекательный сюжет основан на знаменитом детском рассказе «Плуфт, маленький призрак» бразильской писательницы Марии Клары Машаду.

Главные герои и их миссия

Вместе с Марибель, внучкой капитана затонувшего корабля, и двумя отважными матросами маленькие зрители отправятся на поиски сокровищ, скрывающихся на чердаке заброшенного дома с привидениями.

Однако друзьям попытается помешать старый трактирщик-пират, который похитит Марибель, чтобы завладеть богатствами. Но не стоит волноваться: маленький самоотверженный призрак Плуфт придет на помощь и спасет пленницу, помогая ей вернуть заветный ларец с монетами, необходимыми для постройки нового корабля.

Не пропустите!

Спектакль «Пират и призраки» – это не только весёлое времяпрепровождение, но и возможность узнать о смелости, дружбе и приключениях. Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир призраков и пиратов!

Режиссер
Геннадий Чихачев
В ролях
Константин Скрипалев
Вадим Поповичев
Наталья Реброва
Евгений Башлыков
Григорий Захарьев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
14:00 от 800 ₽
9 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 800 ₽

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