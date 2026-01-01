Спектакль Аленький цветочек

Премьера семейного мюзикла «Аленький цветочек»

В Московском театре мюзикла состоится долгожданная премьера нового спектакля по мотивам сказки Александра Островского «Аленький цветочек». Этот яркий и насыщенный мюзикл перенесёт зрителей в Петербург XIX века, наполненный магией и романтикой. В спектакле зрители увидят захватывающий полет на воздушном шаре, а также погрузятся в мир любви и коварства, где лед колдовства встречается с пламенем настоящей любви.

Волшебная атмосфера

Спектакль отличается сказочной сценографией, невероятными костюмами и запоминающейся музыкой, которую зрители будут напевать ещё долго после окончания представления. В этой исторической интерпретации театрального искусства объединяются элементы музыки, театра и магии, создавая уникальную атмосферу.

Креативная команда

Постановка создана талантливой командой: автор либретто Сергей Плоток, композитор Артем Пысь, режиссёр-постановщик Марина Швыдкая, художник-постановщик Максим Обрезков, художник по костюмам Виктория Севрюкова и хореограф-балетмейстер Аким Стрельцов. В главных ролях зрителей порадуют Алексей Колган, Галина Безрукова, Александр Казаков, Алина Викойкурова и другие артисты театра.

Для всей семьи

Этот спектакль станет замечательным событием для всей семьи. Атмосфера «Аленького цветочка» пробуждает добрые ностальгические чувства и гордость за нашу Великую культуру.

