Спектакль Сказки матушки Зайчихи

Волшебный мир для самых маленьких

Приглашаем самых маленьких зрителей и их родителей на увлекательную программу, подготовленную специально для юных любителей театра! Этот спектакль не только развлекает, но и учит заботиться о животных, как домашних, так и лесных.

Заботимся о природе вместе с Матушкой Зайчихой

Вместе с Матушкой Зайчихой дети отправятся в волшебный огород, где соберут овощи для лесных зверушек. Ребята смогут поймать сказочных рыбок в пруду и накормить птичек. Эти интерактивные моменты помогут маленьким зрителям понять, как важно заботиться о природе и животных.

Сказки и волшебство с Феей

Также в программе запланировано волшебное путешествие с Феей, где дети вспомнят любимые сказки, в которых живут животные. Это не только развлечение, но и возможность развивать фантазию и воображение.

Кукольный спектакль «Гусенок»

В завершение программы зрителей ждет кукольный спектакль «Гусенок». Это трогательная история, которая оставит у детей яркие впечатления и положительные эмоции.

Подробности мероприятия

Рекомендованный возраст: 2-5 лет

2-5 лет Продолжительность: 60 минут

60 минут Важно: Не забудьте сменную обувь!

Приходите с детьми и погружайтесь в волшебный мир театра, где забота о животных и природа становятся главными героями!