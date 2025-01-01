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Сказки матушки Зайчихи
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сказки матушки Зайчихи

Спектакль Сказки матушки Зайчихи

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Волшебный мир для самых маленьких

Приглашаем самых маленьких зрителей и их родителей на увлекательную программу, подготовленную специально для юных любителей театра! Этот спектакль не только развлекает, но и учит заботиться о животных, как домашних, так и лесных.

Заботимся о природе вместе с Матушкой Зайчихой

Вместе с Матушкой Зайчихой дети отправятся в волшебный огород, где соберут овощи для лесных зверушек. Ребята смогут поймать сказочных рыбок в пруду и накормить птичек. Эти интерактивные моменты помогут маленьким зрителям понять, как важно заботиться о природе и животных.

Сказки и волшебство с Феей

Также в программе запланировано волшебное путешествие с Феей, где дети вспомнят любимые сказки, в которых живут животные. Это не только развлечение, но и возможность развивать фантазию и воображение.

Кукольный спектакль «Гусенок»

В завершение программы зрителей ждет кукольный спектакль «Гусенок». Это трогательная история, которая оставит у детей яркие впечатления и положительные эмоции.

Подробности мероприятия

  • Рекомендованный возраст: 2-5 лет
  • Продолжительность: 60 минут
  • Важно: Не забудьте сменную обувь!

Приходите с детьми и погружайтесь в волшебный мир театра, где забота о животных и природа становятся главными героями!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
2 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽

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