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Наследник
Киноафиша Наследник

Спектакль Наследник

Стильный и дерзкий спектакль 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

В спектакле «Наследник» зрители погружаются в вихрь хаоса, вызванного спором, который раскрывает тайны одной интеллектуальной французской семьи. Невинная шутка становится катализатором переворота в ходе событий. Каждый присутствующий на вечере узнает о себе и своих собеседниках нечто новое. Выясняется, что в реальности мы знаем друг о друге лишь то, что поддерживает поверхностные светские отношения. Противоречия разворачиваются настолько неожиданно, что предсказать финал становится невозможно, делая просмотр еще более захватывающим и увлекательным!

Великолепный актерский ансамбль создает особую атмосферу, наполняя спектакль стилем, дерзостью и провокацией. Константин Лавроненко, российский актер театра, кино и телевидения, обладающий невероятной харизмой, привносит в спектакль свою таинственность. Актриса Марина Зудина, народная артистка России, приносит свой неповторимый вклад, а также актеры Алексей Бардуков, Юрий Батурин, Иван Оганесян и Ксения Лавроненко дарят зрителям незабываемый театральный опыт.

Режиссер
Гарольд Стрелков
В ролях
Константин Лавроненко
Марина Зудина
Юрий Батурин
Алексей Бардуков
Иван Оганесян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 500 ₽

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