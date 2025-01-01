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Пиковая Дама
Киноафиша Пиковая Дама

Спектакль Пиковая Дама

Постановка
Новый театр кукол 12+
Режиссер Александр Янушкевич
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Пиковая дама» в кукольном театре: загадочные игры судьбы

«Моя «Пиковая дама» в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку, туза», - записал Пушкин в своём дневнике. Эта повесть, вплетённая в мистические и светские сюжеты, стала знаковым произведением, которое нашло отклик в сердцах современников автора. Интересно, что основу для образа старой графини Пушкину подарил внучатый племянник её прототипа.

Тайны карточной игры

Хотя зрителям не обязательно разбираться в тонкостях карточной игры, суть спектакля не сводится к правилам. Главный герой, Германн, словно участник квеста, блуждает по черно-белым улицам и мостам, коридорам и лестницам. Он забывает об осторожности и идёт против собственных принципов, ломая судьбы окружающих.

Двойники и куклы

Спектакль затрагивает тему двойственности: подобные игры подразумевают наличие двойников. Куклы, как никто другой, справляются с этой ролью, пугая и в то же время прельщая зрителей. Их присутствие на сцене добавляет дополнительную глубину и напряжение, позволяя каждому зрителю ощутить атмосферу мистики и интриги.

Не пропустите возможность окунуться в этот загадочный мир, где каждое действие может стать решающим. «Пиковая дама» ждет вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 29 августа
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
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