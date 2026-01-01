Спектакль Невероятные приключения Кота в сапогах, или Веселое сновидение

Новогодняя сказка о шахматном короле

В этом году на сцене зрители увидят незабываемую историю, в которой юная Люба снится, что она — дочь шахматного короля. Однако её счастливая жизнь обрывается, когда колдунья похищает девочку, и теперь её спасением займутся неожиданные герои.

На поиски Любы отправляются сын мельника и его верный друг — волшебный Кот в сапогах. Их приключения полны неожиданных поворотов и увлекательных событий.

Яркость и динамика

Спектакль порадует зрителей не только захватывающим сюжетом, но и яркими декорациями и костюмами. Каждая сцена наполнена весёлыми песнями и танцами, которые создают настроение праздника и поднимают дух.

Счастливый финал

Конечно, как и в любом красивом спектакле, история закончится счастливым финалом, подарив зрителям надежду и радость. Это отличная возможность для всей семьи насладиться совместным временем и окунуться в атмосферу новогодних чудес.

Приглашаем вас окунуться в удивительный мир театра и стать свидетелями этой увлекательной истории!