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Невероятные приключения Кота в сапогах, или Веселое сновидение
Киноафиша Невероятные приключения Кота в сапогах, или Веселое сновидение

Спектакль Невероятные приключения Кота в сапогах, или Веселое сновидение

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 0+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя сказка о шахматном короле

В этом году на сцене зрители увидят незабываемую историю, в которой юная Люба снится, что она — дочь шахматного короля. Однако её счастливая жизнь обрывается, когда колдунья похищает девочку, и теперь её спасением займутся неожиданные герои.

На поиски Любы отправляются сын мельника и его верный друг — волшебный Кот в сапогах. Их приключения полны неожиданных поворотов и увлекательных событий.

Яркость и динамика

Спектакль порадует зрителей не только захватывающим сюжетом, но и яркими декорациями и костюмами. Каждая сцена наполнена весёлыми песнями и танцами, которые создают настроение праздника и поднимают дух.

Счастливый финал

Конечно, как и в любом красивом спектакле, история закончится счастливым финалом, подарив зрителям надежду и радость. Это отличная возможность для всей семьи насладиться совместным временем и окунуться в атмосферу новогодних чудес.

Приглашаем вас окунуться в удивительный мир театра и стать свидетелями этой увлекательной истории!

Купить билет на спектакль Невероятные приключения Кота в сапогах, или Веселое сновидение

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В других городах
Декабрь
20 декабря воскресенье
10:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
16:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽
21 декабря понедельник
13:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
22 декабря вторник
10:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽
23 декабря среда
10:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
16:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽
24 декабря четверг
16:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
25 декабря пятница
16:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽
26 декабря суббота
10:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
16:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽
27 декабря воскресенье
10:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
16:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽

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