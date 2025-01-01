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Пиковая дама
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Спектакль Пиковая дама

Постановка
Театр на Литейном 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Повесть Пушкина в необычной интерпретации театра на Литейном

Классическая повесть Пушкина предстает в новом, необычном ракурсе. Режиссер Игорь Ларин переносит зрителей в мир картежных страстей и мистических предопределений. Человек, захваченный жаждой богатства и власти, становится пешкой в игре судьбы.

История страсти и фатальности

Главный герой, ведомый мощной страстью и желанием изменить свою жизнь, оказывается в игорном доме, где провидение распоряжается его судьбой. Невозможность победить самого себя приводит к трагическому финалу. Этот спектакль — метафизическая притча о том, как человек, одержимый страстями, оказывается всего лишь картой в большой игре.

Новый взгляд на классику

Определив жанр постановки как «мистический анекдот», Игорь Ларин создает спектакль, полный аллегорий, символов и напряженной атмосферы. Здесь «Пиковая дама» — не только история о роковой карте, но и размышление о том, как страсти и судьба могут манипулировать человеком.

Почему стоит посмотреть?

Этот спектакль не просто пересказ пушкинского текста, а глубокое осмысление человеческой природы. Это рассказ о страстях, способных разрушить, и о фатальности, которой невозможно избежать.

Приходите в Театр на Литейном, чтобы увидеть, как классика оживает в современном театральном пространстве.

Режиссер
Игорь Ларин
В ролях
Елена Ложкина
Вера Миловская
Любовь Ельцова
Полина Борискина
Вероника Дмитриева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама

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