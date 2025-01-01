Спектакль Пиковая дама

Вечер Евгения Князева памяти Петра Фоменко

«Пиковая дама» — блистательный и загадочный шедевр Александра Пушкина, в котором переплетаются история и современность, реальность и фантастика.

Евгений Князев и его роль Германа

Евгений Князев, ведущий актёр Вахтанговского театра, ректор театрального института им. Щукина, лауреат Государственной премии, народный артист России, стал первым актёром, воплотившим Германа на драматической сцене. Его дебют в этой роли состоялся в постановке Петра Фоменко на родной сцене театра.

Памяти великого режиссёра

Сегодня в репертуаре Князева — моноспектакль «Пиковая дама», посвящённый памяти выдающегося режиссёра. Это особенное удовольствие для ценителей таланта актёра. На сцене лишь пюпитр с нотными листами, торчащее перо, свеча, книга и колокольчик — почти незаметные детали, из которых Князев создаёт богатую палитру образов.

Магия перевоплощения

Виртуозно меняя маски, актёр оживляет персонажей пушкинской прозы: капризную старую графиню, её воспитанницу Лизу, одержимого страстью Германна. Каждая пушкинская строка в его исполнении звучит потрясающе, а его завораживающий голос буквально гипнотизирует зрителя.

Пережить волшебство прозы Пушкина

Моноспектакль «Пиковая дама» даёт возможность погрузиться в волшебный мир прозы А. С. Пушкина и насладиться мастерством выдающегося артиста.