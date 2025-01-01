Спектакль Пиковая дама

Новая постановка "Пиковой дамы" в Перми

К 225-летию со дня рождения Александра Пушкина на сцене Пермской оперы состоится премьера оперы «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского. Либретто к произведению написано Модестом Чайковским при участии самого Петра Чайковского, и основано на одноименной повести Александра Пушкина.

Историческая справка

Опера была создана в 1890 году и впервые будет представлена в новой сценической версии в 2024 году. «Пиковая дама» считается вершиной творчества Чайковского и трагической кульминацией музыкального театра эпохи романтизма. Она открывает дверь в ХХ век, предвосхищая новые направления в музыке, такие как работы Рихарда Штрауса и Альбана Берга.

Заметки композитора

Чайковский сам отмечал: Сочиняя "Пиковую даму", временами мне казалось, что я живу в XVIII веке и что дальше Моцарта ничего не было. Эта опера наполнена обостренной экспрессией и изощренной культурологической игрой, что делает ее уникальной в музыкальном мире.

Режиссер и дирижер

Спектакль поставит Владиславс Наставшевс, который два года назад уже поразил зрителей своей интерпретацией «Евгения Онегина». В этот раз он будет работать в тандеме с главным дирижером театра Владимиром Ткаченко, что обещает интересные и глубокие решения в интерпретации «Пиковой дамы».

Поддержка и реализация

Постановка спектакля стала возможной благодаря Всероссийскому конкурсу по поддержке новых театральных проектов в рамках празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Русские сезоны».

Не упустите возможность увидеть эту знаковую оперу на сцене, которая обещает стать важным событием в культурной жизни города!