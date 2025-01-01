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Таня
Киноафиша Таня

Спектакль Таня

Постановка
Пермский молодежный театр 12+
Режиссер Илья Лямин
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Таня»: История о любви и жертвах по А. Арбузову

Приглашаем вас на спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Таня». Эта трогательная история рассказывает о студентке-медике Тане, которая, погрузившись в семейную жизнь, оставила позади свою учебу и друзей. В центре сюжета — её любовь к жениху Герману, который стремится к карьере и заводит роман на стороне.

Сюжет

Таня отдает всю себя семейным заботам, создает уют и общается с воронёнком Семёном Семёновичем, который стал её верным спутником. Казалось бы, обычная жизнь, но за этим простым именем «Таня» скрывается глубокая история о настоящей любви, готовой преодолевать все преграды.

Темы и испытания

На пути героини будут испытания судьбы, которые заставят её пересмотреть свои приоритеты и понять, что такое настоящая любовь. Вы станете свидетелями истории о сильной и храброй девушке, которая находит в себе силы жить дальше, несмотря на трудности.

Интересные факты

Пьеса «Таня» была написана в 1964 году и до сих пор остается актуальной. Она поднимает важные темы, такие как выбор между карьерой и личной жизнью, а также сложности, с которыми сталкиваются молодые женщины в поисках своего пути.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, наполненный эмоциями и глубокими размышлениями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 7 сентября
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
19:00 от 600 ₽

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