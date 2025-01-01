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Свидание на четверых
Билеты от 2000₽
Киноафиша Свидание на четверых

Спектакль Свидание на четверых

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Смешные приключения в комедии «Свидание на четверых»

В уморительной комедии «Свидание на четверых» нелётная погода становится началом череды смешных и трогательных событий. Действие спектакля разворачивается в гостинице провинциального города, где встречаются пассажиры самолета, не сумевшие вылететь из-за плохих погодных условий.

Неожиданные повороты судьбы

Столичная бизнес-леди Марина, решив провести ночь со своим любовником Артемом, сталкивается с непредвиденной ситуацией. Вернувшись к нему после прощания, она планирует провести романтический вечер. Однако её планы рушатся, когда в номер подселяется Зоя — деревенская женщина с простым нравом, которая не собирается учитывать интересы других.

Тревоги и страсти

К этой необычной компании вскоре присоединяется ревнивый муж Зои, что добавляет в ситуацию ещё больше накала. Каждый герой спектакля несёт в себе свои эмоции, секреты и желания, и эта ночь, полная неожиданных поворотов, перевернёт их жизни.

Интересные факты

Спектакль «Свидание на четверых» уже успел завоевать симпатии зрителей благодаря своему остроумному сценарию и ярким персонажам. Режиссер проекта известен своими комедийными постановками, которые всегда полны неожиданностей и живого юмора. Не упустите возможность стать свидетелем этого увлекательного театрального приключения!

Режиссер
Светлана Пермякова
В ролях
Светлана Пермякова
Анжела Кольцова
Дмитрий Малашенко
Роман Богданов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
14:00 от 2000 ₽
7 марта
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
16:00 от 2000 ₽

В других городах

Самара, 28 ноября
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
19:00 от 1000 ₽

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