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Пиковая дама
Билеты от 600₽
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Актер и режиссер Андрей Ермохин примеряет на себя образы героев Пушкина

Не меняя классический сюжет, режиссер и актер Андрей Ермохин примеряет на себя образы героев Пушкина, демонстрируя чудеса актерского мастерства и молниеносного перевоплощения. В спектакле зрители встретят таких персонажей, как Германн, Графиня и Лиза, объединенных одной болезненной идеей: абсолютной уверенностью в том, что они достойны большего!

Уязвимость героев

Эта идея становится движущей силой, но в то же время делает героев уязвимыми. Графиня, несмотря на свой возраст, откровенно скучает и страстно желает эмоций. Германн грезит о богатстве, а Лиза, как многие девушки, мечтает о большой любви.

История, меняющая судьбы

Старинный анекдот — невзначай рассказанная за карточным столом история Графини, которая якобы трижды выиграла в фараона — лишает Германна покоя. Его расчётливость и трудолюбие, взращенные немецкой натурой, вступают в противостояние с русским «авось».

Мистика и психология

«Что если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти три верные карты?» — этот вопрос терзает Германна. Ловко балансируя на стыке жанров — драмы и детектива, романтической комедии и фантастического реализма — режиссер исследует мистику через призму психологии. Он умело проводит зрителя по потаенным уголкам сознания героев Пушкина.

Не упустите шанс увидеть этот захватывающий спектакль, который оставит в вашем сердце следы глубоких эмоций и размышлений о человеческой природе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 600 ₽

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