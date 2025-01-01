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Почему каждый раз...
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Спектакль Почему каждый раз...

18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Блистательная мелодрама о семейной жизни 

Эта история начинается с самой обычной ситуации, но разворачивается в искрометную комедию о семейной жизни, любви и времени, которое мы тратим на поиски себя друг в друге.

Сюжет

Пьер и Лоранс, пара с тридцатилетним стажем, собираются на ужин к друзьям. Но перед выходом Лоранс вдруг заявляет, что ей нужно срочно обсудить кое-что важное. Пьер, пытаясь избежать конфликта, отводит ей десять минут. Однако эта короткая беседа быстро перерастает в полуторачасовое обсуждение их общего прошлого, надежд и разочарований.

Герои

  • Лоранс: Эмоциональная и глубокая, стремится наконец-то быть услышанной.
  • Пьер: Рациональный и прагматичный, пытается сохранить баланс между долгом и желанием.

Атмосфера

Зрителей ждут тонкий юмор, живые диалоги и невероятно узнаваемые ситуации, которые заставят смеяться и задумываться одновременно.

Почему стоит посмотреть

  • Глубокий анализ отношений, который раскрывается с легкостью и юмором.
  • Вечные вопросы о любви, времени и взаимопонимании.
  • Блистательная игра актеров, погружающих зрителей в атмосферу искренности и близости.

Этот спектакль станет прекрасным поводом для того, чтобы задуматься о важных вещах и посмеяться от души!

Режиссер
Юрий Стромов
В ролях
Людмила Артемьева
Вадим Андреев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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