Спектакль Почему каждый раз...

Эта история начинается с самой обычной ситуации, но разворачивается в искрометную комедию о семейной жизни, любви и времени, которое мы тратим на поиски себя друг в друге.
Пьер и Лоранс, пара с тридцатилетним стажем, собираются на ужин к друзьям. Но перед выходом Лоранс вдруг заявляет, что ей нужно срочно обсудить кое-что важное. Пьер, пытаясь избежать конфликта, отводит ей десять минут. Однако эта короткая беседа быстро перерастает в полуторачасовое обсуждение их общего прошлого, надежд и разочарований.
Зрителей ждут тонкий юмор, живые диалоги и невероятно узнаваемые ситуации, которые заставят смеяться и задумываться одновременно.
Этот спектакль станет прекрасным поводом для того, чтобы задуматься о важных вещах и посмеяться от души!