Спектакль Почему каждый раз...

Блистательная мелодрама о семейной жизни

Эта история начинается с самой обычной ситуации, но разворачивается в искрометную комедию о семейной жизни, любви и времени, которое мы тратим на поиски себя друг в друге.

Сюжет

Пьер и Лоранс, пара с тридцатилетним стажем, собираются на ужин к друзьям. Но перед выходом Лоранс вдруг заявляет, что ей нужно срочно обсудить кое-что важное. Пьер, пытаясь избежать конфликта, отводит ей десять минут. Однако эта короткая беседа быстро перерастает в полуторачасовое обсуждение их общего прошлого, надежд и разочарований.

Герои

Лоранс : Эмоциональная и глубокая, стремится наконец-то быть услышанной.

: Эмоциональная и глубокая, стремится наконец-то быть услышанной. Пьер: Рациональный и прагматичный, пытается сохранить баланс между долгом и желанием.

Атмосфера

Зрителей ждут тонкий юмор, живые диалоги и невероятно узнаваемые ситуации, которые заставят смеяться и задумываться одновременно.

Почему стоит посмотреть

Глубокий анализ отношений, который раскрывается с легкостью и юмором.

Вечные вопросы о любви, времени и взаимопонимании.

Блистательная игра актеров, погружающих зрителей в атмосферу искренности и близости.

Этот спектакль станет прекрасным поводом для того, чтобы задуматься о важных вещах и посмеяться от души!