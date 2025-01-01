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Горгоны
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Спектакль Горгоны

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

История закулисной борьбы в старом Голливуде

Спектакль по мотивам пьесы американского драматурга Дона Нигро рассказывает историю закулисной борьбы за признание и славу в старом Голливуде. Под светом софитов, где успех и почёт превращаются в конечную цель, разворачивается противостояние двух актрис — Рут и Милдред. Они — соперницы, чьи отношения полны напряжения: они то ссорятся, то мирятся, избегают друг друга и стараются сохранить лицо в глазах окружающих. Судьба готовит им неожиданное испытание, сталкивая их на съёмочной площадке фильма, который обещает стать хитом и принести одной из них заветный «Оскар». Но кто окажется победительницей?

Очарование старого Голливуда

Постановка с её атмосферой переливающегося света рамп и таинственного полумрака гримерных комнат переносит зрителя в эпоху золотого века Голливуда. Здесь царят громкие аплодисменты, карьеры взлетают на вершину славы, а интриги плетутся в самых неожиданных местах. Костюмы, созданные известным театральным художником Викторией Севрюковой, усиливают ощущение гламура и роскоши, присущего тому времени.

Актерский состав и персонажи

Главные роли в спектакле исполняют звёзды сцены — народная артистка России Алёна Яковлева (Рут) и заслуженная артистка России Марина Ильина (Милдред). Их игра позволяет зрителю ощутить весь спектр эмоций — от гордости и ревности до уязвимости и стремления к успеху. Роль мистера Халивуда, создателя фильмов и ключевой фигуры в судьбе актрис, исполняют Антон Буглак или Евгений Хазов.

Сцена и антураж

Спектакль проходит на уютной сцене «Чердак Сатиры», что создаёт камерную, почти кулуарную атмосферу. Это позволяет зрителю почувствовать себя частью закулисного мира, где за улыбками и гламуром скрываются глубокие личные драмы.

Кто получит «Оскар»?

Развязка спектакля сохраняет интригу до последнего момента. История, полная эмоций, соперничества и неожиданных поворотов, показывает, что в мире блеска и славы победа достаётся лишь тем, кто способен сохранять лицо, идти вперёд и преодолевать преграды на пути к своей мечте.

Режиссер
Наталия Фекленко
В ролях
Алена Яковлева
Марина Ильина
Антон Буглак
Евгений Хазов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
12 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
6 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
30 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
7 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Горгоны Горгоны Горгоны Горгоны Горгоны Горгоны Горгоны

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