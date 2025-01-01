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Пикник
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Пикник

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Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Пикник» в Санкт-Петербурге

3 и 4 апреля 2025 в Санкт-Петербурге пройдут незабываемые концерты легендарной рок-группы «Пикник». Это уникальная возможность насладиться живым исполнением любимых хитов и погрузиться в атмосферу весеннего музыкального праздника.

Музыкальный стиль и философская лирика

Песни «Пикника» легко узнаваемы по первым же нотам. Их оригинальный стиль сочетает в себе традиционные рок-инструменты с экзотическими элементами, что делает каждое выступление особенным. Вокал Эдмунда Шклярского и глубокая философская лирика привлекли множество поклонников, ценящих интеллектуальную и эмоциональную глубину музыки.

Легенда на сцене

За 40 лет своей творческой деятельности «Пикник» стал настоящей музыкальной легендой. Их концерты собирают преданных поклонников и новых слушателей, жаждущих открыть для себя уникальный мир звучания этой группы. Не упустите шанс стать частью этого события — приходите на концерт и насладитесь живым исполнением!

Не пропустите возможность увидеть «Пикник» на сцене — это будет незабываемый опыт!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 ноября
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Пикник

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