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Бах — и всё!
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Бах — и всё!

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Бах – и всё!» в лютеранской церкви

Концерт «Бах – и всё!» предлагает уникальный взгляд на музыку Иоганна Себастьяна Баха. В программе зрители смогут услышать как знаменитые произведения композитора, так и их транскрипции, выполненные выдающимися органистами разных эпох. Также представлены две недавние находки, которые возвращают миру ранние страницы творчества Баха.

Магия музыкальных трансформаций

Начало программы демонстрирует, как баховская музыка продолжала жить и развиваться даже спустя столетия. Шарль-Мари Видор адаптировал заключительный хор из «Страстей по Матфею», придавая ему величественное звучание большого органа. Карл Бек-Ларсен представил проникновенный Adagio из «Пасхальной оратории», а Марсель Дюпре создал блестящую транскрипцию праздничной Синфонии из кантаты «Wir danken dir, Gott, wir danken dir». В этих произведениях орган становится голосом хора и оркестра, создавая богатое звуковое пространство.

Камерное звучание и новые открытия

Совершенно иная сторона баховского искусства раскрывается через хоральные прелюдии. Произведения Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ и Gelobet seist du, Jesu Christ из «Органной книжечки» представляют мир камерной музыки, где важна певучесть голосов и тонкое искусство регистровки. Чакона соль минор, BWV 1179 и Чакона и фуга ре минор, BWV 1178 были известны исследователям по старинной рукописи, но только в 2025 году их удалось атрибутировать молодому Баху. Это предоставляет зрителям редкую возможность услышать ранее неизвестные работы мастера.

Завершение концерта с Bахом

Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543, раскроют Баха как мастера большой формы, двигаясь от спокойной прелюдии к динамичной фуге. Завершит концерт знаменитая Токката и фуга ре минор, BWV 565 — одно из самых известных органных произведений. Ее виртуозные пассажи и напряженное развитие фуги создают яркий и запоминающийся финал программы.

Исполнитель и программа

Концерт исполнит Александр Новосёлов на великолепном духовом органе церкви Святой Екатерины. Зрителям представят:

  • Wir setzen uns mit Tränen nieder… — Заключительный хор из Matthäus-Passion («Страсти по Матфею»), BWV 244 (транскрипция для органа Шарля-Мари Видора)
  • II. Adagio из Oster-Oratorium («Пасхальная оратория»), BWV 249 (транскрипция для органа Карла Бек-Ларсена)
  • I. Sinfonia из кантаты Wir danken dir, Gott, wir danken dir, BWV 29 (транскрипция для органа Марселя Дюпре)
  • Хоральная прелюдия Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
  • Чакона соль минор, BWV 1179
  • Хоральная прелюдия Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 604
  • Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543
  • Чакона и фуга ре минор, BWV 1178
  • Хоральная прелюдия Erbarm dich mein, o Herre Gott, BWV 721
  • Токката и фуга ре минор, BWV 565

Купить билет на концерт Бах — и всё!

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В других городах
Ноябрь
4 ноября среда
19:30
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
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