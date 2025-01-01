Меню
Константин Бутаков. Сольный стендап концерт
Константин Бутаков. Сольный стендап концерт

18+
Продолжительность 90 минут
Возраст 18+

О концерте

Стендап Кости Бутакова в "Brooklyn Bowl"

В боулинг-ресторане «Brooklyn Bowl» в Тюмени пройдет сольный стендап-концерт Косты Бутакова. Этот резидент шоу «Stand Up» на ТНТ известен своей способностью иронизировать на темы, актуальные для многих.

О чем будет речь?

В своей программе Коста Бутаков поднимет вопросы кризисов отношений в среднем возрасте, стереотипов общества и медиакультуры в спорте. Его выступления отличаются неповторимой экспрессией и зарядом позитивной энергии.

Что ждёт зрителей?

Любители остроумного юмора и рассуждений о повседневной жизни найдут в концерте много интересного. Бутаков предоставляет зрителям возможность взглянуть на привычные темы с нового ракурса, что сделает вечер незабываемым.

Не пропустите шанс насладиться атмосферой юмора и искренности в исполнении talentированного комика. Бронируйте столик заранее — количество мест ограничено!

Исполнители
Бутаков К

Февраль
19 февраля четверг
20:00
Brooklyn Bowl Самара Самара, Красноармейская, 131, ТРК «Гудок»
от 1500 ₽

