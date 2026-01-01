Спектакль Человек из Подольска

История одного задержанного

В Новом театре Сочи состоится спектакль, действие которого разворачивается в полицейском участке. Главный герой — задержанный человек, потерявший жизненные цели, разочарованный и уставший от серых будней. В ходе допроса полиция пытается возродить в нём способность к удивлению, превращая процесс в интеллектуальную викторину.

О чем спектакль?

Можно ли принудительно заставить человека быть открытым к миру? Задает ли правильные вопросы допрос возможность глубже понять и осознать истоки своих проблем? Спектакль поднимает эти метафорические и психологические вопросы, заставляя зрителей задуматься о собственной жизни.

Формат и билеты

Спектакль будет интересен любителям метафоричных историй и психологических драм. Билеты можно приобрести на места с свободной рассадкой по классической стоимости взрослого спектакля. Вход для зрителей, купивших билеты на сцену, будет разрешен строго за 10 минут до начала.