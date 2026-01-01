Концерт лауреатов проекта «Петербургский ренессанс» в капелле Санкт-Петербурга

8 сентября в 19:00 в Государственной Академической Капелле Санкт-Петербурга состоится уникальный концерт, на котором будут представлены мировые премьеры произведений петербургских композиторов, посвященных нашему городу. Зрителей ожидает встреча с Симфоническим оркестром «Таврический», который проведет Народный артист республики Кабардино-Балкария Михаил Голиков.

Солисты вечера

Выступят лауреаты международных конкурсов:

Николай Мажара — фортепиано

Михаил Крутик — скрипка

Михаил Кузнецов — баритон

Дария Гаврилова — сопрано

Программа концерта

В рамках концерта прозвучат следующие произведения:

Николай Мажара — «Обломов в Петербурге», вокально-симфоническая поэма на тексты И. Гончарова для сопрано и баритона с оркестром (Солисты: Михаил Кузнецов, Дария Гаврилова).

— «Обломов в Петербурге», вокально-симфоническая поэма на тексты И. Гончарова для сопрано и баритона с оркестром (Солисты: Михаил Кузнецов, Дария Гаврилова). Михаил Крутик — «Медный всадник», концерт для скрипки с оркестром (Солист: Михаил Крутик).

— «Медный всадник», концерт для скрипки с оркестром (Солист: Михаил Крутик). Сергей Дягилев — «Алый трамвай. Поездки Роальда Мандельштама», КонцертТрек для фортепиано с оркестром (Солист: Николай Мажара).

— «Алый трамвай. Поездки Роальда Мандельштама», КонцертТрек для фортепиано с оркестром (Солист: Николай Мажара). Мурат Кабардоков, Борис Березовский — Симфоническая поэма «Анна» по мотивам романа Л. Толстого «Анна Каренина».

Данный проект проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!