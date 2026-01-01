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Петербургский ренессанс
Киноафиша Петербургский ренессанс

Петербургский ренессанс

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт лауреатов проекта «Петербургский ренессанс» в капелле Санкт-Петербурга

8 сентября в 19:00 в Государственной Академической Капелле Санкт-Петербурга состоится уникальный концерт, на котором будут представлены мировые премьеры произведений петербургских композиторов, посвященных нашему городу. Зрителей ожидает встреча с Симфоническим оркестром «Таврический», который проведет Народный артист республики Кабардино-Балкария Михаил Голиков.

Солисты вечера

Выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Николай Мажара — фортепиано
  • Михаил Крутик — скрипка
  • Михаил Кузнецов — баритон
  • Дария Гаврилова — сопрано

Программа концерта

В рамках концерта прозвучат следующие произведения:

  • Николай Мажара — «Обломов в Петербурге», вокально-симфоническая поэма на тексты И. Гончарова для сопрано и баритона с оркестром (Солисты: Михаил Кузнецов, Дария Гаврилова).
  • Михаил Крутик — «Медный всадник», концерт для скрипки с оркестром (Солист: Михаил Крутик).
  • Сергей Дягилев — «Алый трамвай. Поездки Роальда Мандельштама», КонцертТрек для фортепиано с оркестром (Солист: Николай Мажара).
  • Мурат Кабардоков, Борис Березовский — Симфоническая поэма «Анна» по мотивам романа Л. Толстого «Анна Каренина».

Данный проект проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Петербургский ренессанс

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В других городах
Сентябрь
8 сентября вторник
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 250 ₽

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