Концерт в часовне

Приглашаем вас на редкие концерты в часовне старинной кирхи, где царит камерная атмосфера, приглушенный свет и полное единение с музыкой. Каждый месяц мы готовим для вас новые музыкальные сочетания, которые перенесут вас в мир средневековых и барочных мелодий.
На наших концертах звучат уникальные инструменты: арфы, мандолины, гитары и, конечно, орган. В июне вас ждут два насыщенных события:
Часовня Анненкирхе славится своей акустикой, которая особенно подчеркивает звучание старинных инструментов. Не упустите возможность насладиться музыкой в таком уникальном месте, где история и культура переплетаются в каждом аккорде.
Ждем вас на наших концертах, чтобы вместе насладиться волшебством музыки!