Концерт в часовне Анненкирхе

Приглашаем вас на редкие концерты в часовне старинной кирхи, где царит камерная атмосфера, приглушенный свет и полное единение с музыкой. Каждый месяц мы готовим для вас новые музыкальные сочетания, которые перенесут вас в мир средневековых и барочных мелодий.

Музыкальная программа июня

На наших концертах звучат уникальные инструменты: арфы, мандолины, гитары и, конечно, орган. В июне вас ждут два насыщенных события:

4 июня — «В предчувствии тепла»

В программе: И. С. Бах, В. А. Моцарт, В. Беллини

Исполнители: Ирина Черепанова (флейта), арфа, орган

В программе: И. С. Бах, В. А. Моцарт, В. Беллини Исполнители: Ирина Черепанова (флейта), арфа, орган 18 июня — «В ритмах вальса»

В программе: Э. Сати, И. Штраус, О. Мериканто, Н. А. Римский-Корсаков

Исполнители: Анастасия Егорова (арфа), диатонический аккордеон

Интересные факты

Часовня Анненкирхе славится своей акустикой, которая особенно подчеркивает звучание старинных инструментов. Не упустите возможность насладиться музыкой в таком уникальном месте, где история и культура переплетаются в каждом аккорде.

Ждем вас на наших концертах, чтобы вместе насладиться волшебством музыки!