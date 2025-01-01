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Концерт в часовне
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Концерт в часовне

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в часовне Анненкирхе

Приглашаем вас на редкие концерты в часовне старинной кирхи, где царит камерная атмосфера, приглушенный свет и полное единение с музыкой. Каждый месяц мы готовим для вас новые музыкальные сочетания, которые перенесут вас в мир средневековых и барочных мелодий.

Музыкальная программа июня

На наших концертах звучат уникальные инструменты: арфы, мандолины, гитары и, конечно, орган. В июне вас ждут два насыщенных события:

  • 4 июня — «В предчувствии тепла»
    В программе: И. С. Бах, В. А. Моцарт, В. Беллини
    Исполнители: Ирина Черепанова (флейта), арфа, орган
  • 18 июня — «В ритмах вальса»
    В программе: Э. Сати, И. Штраус, О. Мериканто, Н. А. Римский-Корсаков
    Исполнители: Анастасия Егорова (арфа), диатонический аккордеон

Интересные факты

Часовня Анненкирхе славится своей акустикой, которая особенно подчеркивает звучание старинных инструментов. Не упустите возможность насладиться музыкой в таком уникальном месте, где история и культура переплетаются в каждом аккорде.

Ждем вас на наших концертах, чтобы вместе насладиться волшебством музыки!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
20:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
20:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
20:30 от 1000 ₽

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