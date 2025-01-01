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Лента поэзии. Бродский
Билеты от 1500₽
Киноафиша Лента поэзии. Бродский

Спектакль Лента поэзии. Бродский

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Посвящение поэзии Бродского

«Делать спектакль в „Ленте поэзии“ — собирать мёд. Делать спектакль, состоящий из стихов Бродского, — собирать мёд с дёгтем. Ибо сладкозвучие и величие этого Поэта пронизаны болями и терзаниями. „Заглянем в лицо трагедии“…»

Иосиф Бродский: от «тунеядца» до мирового триумфа

Выпавший из питерско-ахматовского гнезда, поэт, опущенный до позорного звания «тунеядца» и взлетевший на мировой Олимп, Иосиф Бродский не нуждается в представлении. Он сумел продлить своё «шестидесятничество», классным примером частной жизни и выбором поэтического пути ответив на травлю и гонения со стороны «совка».

Свобода через творчество

«Бродский победил весь белый свет. Его дух, его язык, его масштаб — в его стихах. В каждом своём слове — зарифмованном и ритмизованном — Бродский абсолютно свободен», — говорит Марк Розовский.

Послание современному зрителю

Гениальность Бродского очевидна. Даже одно его заявление — «Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку» — становится вызовом для современности. «Поскольку сегодня в библиотеку мало кто ходит, из этого следует, что мы, нынешние, весьма несвободны», — размышляет режиссёр.

Попытка прикоснуться к миру свободного

Спектакль в рамках «Ленты поэзии», по словам Розовского, с помощью могучих и талантливых артистов-исполнителей попытается театральным способом помочь зрителю побыть в мирах свободного.

 

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Валерий Шейман
Андрей Молотков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1500 ₽

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