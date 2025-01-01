Меню
Школа Снежной королевы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Школа Снежной королевы

Спектакль Школа Снежной королевы

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена 6+
Режиссер Андрей Крючков
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Премьера новогоднего музыкального шоу 

На Новой сцене Детского музыкального театра юного актера состоится премьера красочного музыкального шоу-спектакля «Школа Снежной королевы», который погрузит зрителей в новые приключения Кея и Герды.

Сюжет и идея спектакля

В основу спектакля легла известная детская сказка Вадима Коростылёва «Школа Снежной королевы». Режиссер-постановщик — Андрей Крючков, а музыку для постановки написал композитор Jonny Dav. Сюжет расскажет о повзрослевших Кее и Герде, и о том, как после многих лет, прошедших с момента похищения Кея Снежной королевой, история может повториться.

Новая угроза от Снежной королевы

Снежная королева открывает «Ледяную школу», где ученики будут изучать ледяную учтивость, замораживающие взгляды и холодное отношение к чужой беде. В результате обучения их сердца превратятся в куски льда. Но кто же станет первым учеником? Конечно, только один мальчик. Сможет ли Герда снова прийти на помощь Кею?

Музыка, костюмы и спецэффекты

«Школа Снежной королевы» — это не только волнующий сюжет, но и яркие танцы, песни и более 100 красочных костюмов. В спектакле используются многочисленные смены декораций, трюки и спецэффекты, что делает его настоящим праздником для зрителей всех возрастов.

27 декабря
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
11:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
28 декабря
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
11:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽

