Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пеллеас и Мелизанда
Киноафиша Пеллеас и Мелизанда

Спектакль Пеллеас и Мелизанда

Постановка
Концертный зал Мариинского театра 16+
Режиссер Анна Матисон
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Пеллеас и Мелизанда» в концертном зале Мариинского театра

«Пеллеас и Мелизанда» — это уникальная драма, в которой слова уступают место молчанию. В этом молчании скрыты эмоции, которые зачастую говорят громче любых диалогов. Музыка, написанная Клодом Дебюсси, заполняет паузы, создавая атмосферу предчувствий, сомнений и прозрений.

Либретто и его особенности

Интересно, что композитору не понадобилось создавать либретто с нуля. Большая часть текста взята из одноимённой пьесы Мориса Метерлинка. За исключением лишь трёх сцен, Дебюсси положил на музыку слова автора, что стало основой для его музыкального произведения.

Кульминация и эмоции

Работа над «Пеллеасом» началась с кульминационного момента — сцены, в которой герои сталкиваются с разлукой. Это напряженный момент, когда Пеллеас, полон чувств, произносит заветные слова: «Я люблю тебя». Ответ Мелизанды, произнесенный в полной тишине и на одной ноте: «Я тоже» — становится символом их любви и трагедии.

Зачем стоит увидеть спектакль?

Спектакль «Пеллеас и Мелизанда» — это не только музыкальное произведение, но и глубокая драма, изучающая человеческие чувства и отношения. Если вы хотите погрузиться в мир тонких эмоций и музыкального искусства, не пропустите эту уникальную постановку. Это шанс увидеть, как молчание может быть столь красноречивым.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Я — Зощенко
16+
Драма
Я — Зощенко
15 августа в 19:00 Мастерская
от 2100 ₽
Казанова
16+
Мюзикл
Казанова
12 сентября в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 1000 ₽
Я — Эмиль из Леннеберге
0+
Детский
Я — Эмиль из Леннеберге
16 августа в 13:00 Karlsson Haus на Кирочной
от 1600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше