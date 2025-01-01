Меню
Катапульта
Катапульта

Спектакль Катапульта

Постановка
Невидимый театр 18+
Режиссер Семен Серзин
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Катапульта» — спектакль о борьбе с жизненной безысходностью

В новом произведении Богославского главный герой, Вадик, столкнулся с трагическим состоянием пустоты и безнадёжности. Ему 40 лет, и он ощущает себя потерянным: одинок, без работы, без семьи и без цели. Вадик — типичный «неудачник», человек, на котором, кажется, природа решила сделать паузу, не потрудившись оставить ему хоть какую-то цель или смысл. Он словно «перекати-поле», которое болтается по жизни, не имея определённого направления.

Неудачи и отчаяние

Его жена ушла, работа не приносит удовлетворения, а жизнь постоянно подбрасывает ему новые неудачи. Вадик — это герой, который стремится выжить в мире, где ему не удаётся найти себе место, и все его усилия ведут лишь к пропасти. Он ощущает полное разочарование и бессилие перед жизнью, что только усиливает его отчаяние.

Неожиданное вмешательство ангела-хранителя

Однако судьба готовит ему неожиданное испытание — появление ангела-хранителя. Этот мистический элемент ставит вопрос: сможет ли Вадик, благодаря помощи сверхъестественного существа, найти свой путь и обрести смысл в своей жизни? Ангел-хранитель становится не только символом надежды, но и толчком к внутренней трансформации героя.

Тема кризиса среднего возраста

Спектакль «Катапульта» исследует темы кризиса среднего возраста, поиска смысла жизни и внутренней силы для преодоления отчаяния. Вадик проходит через испытания, которые ставят его перед необходимостью понять, что он хочет от жизни. Спасет ли его семья, а может быть, незаметное вмешательство ангела-хранителя? Вопросы остаются открытыми, но сам поиск этих ответов — уже важная часть пути героя.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 30 сентября
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
20:00 от 1000 ₽

