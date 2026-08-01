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Dex 0,99. 2/2 дня рождения клуба
Билеты от 4000₽
Киноафиша Dex 0,99. 2/2 дня рождения клуба

Dex 0,99. 2/2 дня рождения клуба

18+
Возраст 18+
Билеты от 4000₽

О концерте

Летняя вечеринка клуба DEX

Клуб DEX отмечает свой первый день рождения, и к этому событию подготовил насыщенную программу на всё лето. Гостей ждет уникальная возможность насладиться атмосферой праздника в течение двух уикендов.

Музыка, энергия и развлечения

В рамках юбилейной программы запланировано 100 часов музыки, объединяющей разные стили и направления. Это отличная возможность для гостей клуба насладиться живыми выступлениями артистов, а также поучаствовать в различных развлекательных мероприятиях.

Не пропустите!

Этот летний фестиваль подарит вам лучшие музыкальные моменты и позволит обрести новых друзей. Приходите, чтобы отметить этот важный этап в жизни клуба и стать частью незабываемого мероприятия!

Купить билет на концерт Dex 0,99. 2/2 дня рождения клуба

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Август
28 августа пятница
23:00
Dex Москва, Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
от 4000 ₽

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