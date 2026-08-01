Dex 0,99. 2/2 дня рождения клуба

Летняя вечеринка клуба DEX

Клуб DEX отмечает свой первый день рождения, и к этому событию подготовил насыщенную программу на всё лето. Гостей ждет уникальная возможность насладиться атмосферой праздника в течение двух уикендов.

Музыка, энергия и развлечения

В рамках юбилейной программы запланировано 100 часов музыки, объединяющей разные стили и направления. Это отличная возможность для гостей клуба насладиться живыми выступлениями артистов, а также поучаствовать в различных развлекательных мероприятиях.

Не пропустите!

Этот летний фестиваль подарит вам лучшие музыкальные моменты и позволит обрести новых друзей. Приходите, чтобы отметить этот важный этап в жизни клуба и стать частью незабываемого мероприятия!