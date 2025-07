Elvis On Tour

Для тех, кто ждал пафосные 1970-е

Мы возвращаем на сцену поздний период творчества Короля рок-н-ролла в обновленном виде!

Любимые хиты и редкие песни

По традиции, вас ждут и любимые песни 50-х. Прозвучат такие бессмертные хиты, как Heartbreak Hotel, Love Me Tender, Can’t help falling in love, Blue Suede Shoes, а также редкие композиции, которые вы вряд ли услышите ещё где-то вживую: See See Rider, You don’t have to say you love me, Polk salad Annie, Sweet Caroline.

Сюрприз вечера

Сюрпризом вечера станут несколько композиций, которые мы ещё ни разу не играли для вас. Сохраним интригу до концерта!