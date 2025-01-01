Концерт Павла Кашина в Академ Джаз Клубе

Павел Кашин - один из самых самобытных авторов русской рок и поп-сцены. Знакомые многим композиции: «Барышня», «Город», «Подсолнух» и «Адмирабль» стали настоящими визитными карточками артиста.

Необычный путь к успеху

Кашин - это личность с богатым и парадоксальным жизненным опытом. Его путь к звёздам был непростым: он обучался в консерватории, в Академии художеств на факультете живописи и на философском факультете университета. Однако ни в одном из этих вузов он не задержался более полугода.

Не раз музыкант покидал Россию. Например, он уезжал в Америку, чтобы изучать язык и «вообще жизнь». Кашин свободно говорит на английском, французском, итальянском и немецком языках.

Творческий рост и признание

Кашин поднялся сам, стойко и целеустремленно. Его путь начинался с игры в переходах метро, а затем он заключил успешные контракты с музыкальными лейблами, принимал участие в ТВ-программах и гастролировал по стране.

Среди его хитов - «Life is beautiful» из альбома «Талисман», которая вошла в ротацию таких радиостанций, как «Наше радио» и «Милицейская волна». Музыкант не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает творить.

Приглашаем на концерт!

Ждем вас в Академ Джаз Клубе! Здесь вы сможете насладиться только проверенной музыкой.