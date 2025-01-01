Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Павел Кашин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Павел Кашин

Павел Кашин

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт Павла Кашина в Академ Джаз Клубе

Павел Кашин - один из самых самобытных авторов русской рок и поп-сцены. Знакомые многим композиции: «Барышня», «Город», «Подсолнух» и «Адмирабль» стали настоящими визитными карточками артиста.

Необычный путь к успеху

Кашин - это личность с богатым и парадоксальным жизненным опытом. Его путь к звёздам был непростым: он обучался в консерватории, в Академии художеств на факультете живописи и на философском факультете университета. Однако ни в одном из этих вузов он не задержался более полугода.

Не раз музыкант покидал Россию. Например, он уезжал в Америку, чтобы изучать язык и «вообще жизнь». Кашин свободно говорит на английском, французском, итальянском и немецком языках.

Творческий рост и признание

Кашин поднялся сам, стойко и целеустремленно. Его путь начинался с игры в переходах метро, а затем он заключил успешные контракты с музыкальными лейблами, принимал участие в ТВ-программах и гастролировал по стране.

Среди его хитов - «Life is beautiful» из альбома «Талисман», которая вошла в ротацию таких радиостанций, как «Наше радио» и «Милицейская волна». Музыкант не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает творить.

Приглашаем на концерт!

Ждем вас в Академ Джаз Клубе! Здесь вы сможете насладиться только проверенной музыкой.

Купить билет на концерт Павел Кашин

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
16 октября четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1000 ₽
8 ноября суббота
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1000 ₽
22 ноября суббота
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1000 ₽
11 декабря четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Игорь Саруханов
18+
Эстрада
Игорь Саруханов
9 апреля в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди
6+
Классическая музыка
Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди
18 октября в 17:00 Музей Пушкина
от 1099 ₽
Джазовое свидание
16+
Джаз
Джазовое свидание
20 ноября в 20:00 Jam Club
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше