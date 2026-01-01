Saturday Night: Сергей Ручкин и бэнд

Концерт Сергея Ручкина и Бэнда в Клубе Алексея Козлова

В Клубе Алексея Козлова на улице Маросейка, дом 9/2, состоится концерт Сергея Ручкина и Бэнд. Сергей Ручкин — талантливый певец и гитарист из Украины, завоевавший популярность благодаря участию в шоу «Голос». Его репертуар включает такие хиты, как «Just Once» и «Can You Feel The Love Tonight».

Музыкальный стиль и репертуар

Сергей сочетает в своей музыке элементы джаза и рока, что делает его концерты привлекательными для любителей этих жанров. Вечером он исполнит энергичные обработки классики соула и ритм-энд-блюза. Зрителей ждут любимые хиты таких культовых исполнителей, как Майкл Макдональд, Джордж Бенсон, Эла Джерро, Элтон Джон и Джеймс Инграм.

Путь к успеху

Исполнительская техника и вокальные данные Сергея позволяют ему легко работать с разнообразным репертуаром. В 2013 году он прошёл «слепые» прослушивания на украинском шоу «Голос», исполнив «Just Once», что привлекло внимание трёх наставников. В 2016 году на российском «Голосе 5» его исполнение «Can You Feel The Love Tonight» восхитило Леонида Агутина, который отметил, что Сергей поёт «как Элтон Джон, только круче!».

Современные достижения

С 2017 года Сергей является солистом Эстрадно-симфонического оркестра под управлением Андрея Балина и активно выступает в Москве со своим проектом «Сергей Ручкин & Бэнд». Программа включает в себя известные хиты, которые заряжают энергией зрителей.

Состав выступающих

На сцене ожидаются: Сергей Ручкин (вокал), Олег Кустов (гитара, бэк-вокал), Эдуард Манвелян (клавишные), Дмитрий Трухачёв (бас-гитара), Леонид Хайкин (ударные).

Внимание! Состав выступающих может измениться, но художественная содержательность программы будет сохранена.