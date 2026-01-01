Оповещения от Киноафиши
Трио Даниила Крамера
Билеты от 2100₽
Киноафиша Трио Даниила Крамера

Трио Даниила Крамера

6+
Возраст 6+
Билеты от 2100₽

О концерте

Вечер джаза с Даниилом Крамером

В Джаз-клубе «Эссе» состоится выступление замечательного Трио Даниила Крамера. Этот концерт не оставит равнодушными любителей джазовой музыки и поклонников творчества Народного артиста России.

О артисте

Даниил Крамер — лауреат Европейской премии им. Густава Малера, один из самых именитых джазовых пианистов и композиторов в России. Он активно развивает концертный джаз и выступает в различных городах страны.

Проекты Крамера

Даниил является автором уникальных проектов, таких как «Вечера джаза с Даниилом Крамером» и «Джазовая музыка в академических залах», что подчеркивает его стремление раздвинуть границы жанра в России. Кроме того, он создает джазовые концертные абонементы в лучших филармониях и выступает в роли арт-директора ряда российских джазовых фестивалей.

Для кого этот концерт?

Концерт обещает быть интересным и насыщенным, так как Даниил Крамер привносит в свои выступления уникальную энергетику и харизму. Не пропустите возможность насладиться вечером настоящего джаза!

Купить билет на концерт Трио Даниила Крамера

Март
1 марта воскресенье
20:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 2100 ₽

