Патрисия Каас. Трибьют
О концерте/спектакле

Трибьют-концерт Патрисии Каас: возвращение в эпоху 90-х

Приглашаем вас на эксклюзивный ностальгический трибьют-концерт, посвященный легендарной певице, ставшей голосом Франции в 90-е — Патрисии Каас. Эта неподражаемая и обольстительная дива привносила в музыку внутреннюю силу, невероятную энергию и изысканный шарм.

Волшебство Французского кабаре

На сцене выступит джазовая певица Светлана Сорокина, которая исполнит самые популярные хиты Патрисии Каас. Вы услышите такие замечательные песни, как «Mon Mec A Moi», «Venus Des Abribus», «Mademoiselle Chante Le Blues» и многие другие, которые продолжают волновать сердца слушателей. Каждый из этих треков будет дополнен оригинальными акцентами авторских аранжировок.

Музыканты, создающие атмосферу

Выступление пройдет в сопровождении выдающихся музыкантов Москвы. Страстный саксофон и романтичные клавишные перенесут вас в камерную атмосферу французского кабаре, наполненную глубоко волнующим ароматом искусства.

Не упустите возможность окунуться в мир музыки, которая не подвластна времени, и насладиться ярким, незабываемым концертом, который вдохнет жизнь в воспоминания о лучших годах творчества Патрисии Каас.

Ноябрь
Декабрь
2 ноября воскресенье
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽
13 декабря суббота
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽

