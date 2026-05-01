Мир современных кинокомпозиторов. Концерт-лекция Светланы Волковой
Билеты от 2000₽
12+
О концерте

Концерт-лекция в лофт-пространстве «Своё поле»

Концерт-лекция «Мир современных кино-композиторов» пройдет в Лофт-пространстве «Своё поле». Это уникальное событие посвящено музыке, которая формирует наше эмоциональное восприятие мира. В отличие от эпохи великих композиторов, когда музыка существовала в основном в академических залах, сегодня она во многом обретает новую жизнь в кино.

Музыка как смысл и драматургия

Современные композиторы используют звук не просто как фон, а как основной элемент повествования. В программе вечера прозвучат фортепианные произведения и темы из культовых фильмов и сериалов, написанные знаковыми композиторами. К их числу относятся:

  • Ханс Циммер, известный своей космической медитативностью, например, в «Интерстеллар»,
  • Джон Уильямс, наследник классической симфонической традиции, работавший над «Гарри Поттером»,
  • Эннио Морриконе, создатель музыкального мифа с «Однажды в Америке»,
  • Николас Бриттелл, работающий с интонациями, как в «Наследниках»,
  • Теодор Шапиро, чей тревожно-отстранённый стиль присутствует в сериале «Разделение».

Новая форма синтеза искусств

Кино стало привлекательной площадкой для композиторов благодаря уникальному сочетанию искусства: возможность работать с большой аудиторией, экспериментировать и интегрировать различные музыкальные стили. В этом контексте киномузыка продолжает классическую традицию в новых условиях и с иным адресатом.

Светлана Волкова на сцене

Концерт-лекцию проведет московская пианистка и композитор Светлана Волкова. Она не только расскажет о процессе создания современной музыки, но и исполнит свои неоклассические произведения. Светлана — музыкант с джазовым и классическим образованием, который активно сотрудничает с ведущими музыкантами российской джазовой сцены.

Этот вечер подходит для всех, кто хочет ближе узнать современность и понять, почему музыка кино сегодня так точно доходит до нас. Здесь звучат не только великие идеи, но и новые голоса, способные говорить языком нашего времени.

28 мая четверг
19:00
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
