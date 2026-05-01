Мир современных кинокомпозиторов. Концерт-лекция Светланы Волковой

Концерт-лекция «Мир современных кино-композиторов» пройдет в Лофт-пространстве «Своё поле». Это уникальное событие посвящено музыке, которая формирует наше эмоциональное восприятие мира. В отличие от эпохи великих композиторов, когда музыка существовала в основном в академических залах, сегодня она во многом обретает новую жизнь в кино.
Современные композиторы используют звук не просто как фон, а как основной элемент повествования. В программе вечера прозвучат фортепианные произведения и темы из культовых фильмов и сериалов, написанные знаковыми композиторами. К их числу относятся:
Кино стало привлекательной площадкой для композиторов благодаря уникальному сочетанию искусства: возможность работать с большой аудиторией, экспериментировать и интегрировать различные музыкальные стили. В этом контексте киномузыка продолжает классическую традицию в новых условиях и с иным адресатом.
Концерт-лекцию проведет московская пианистка и композитор Светлана Волкова. Она не только расскажет о процессе создания современной музыки, но и исполнит свои неоклассические произведения. Светлана — музыкант с джазовым и классическим образованием, который активно сотрудничает с ведущими музыкантами российской джазовой сцены.
Этот вечер подходит для всех, кто хочет ближе узнать современность и понять, почему музыка кино сегодня так точно доходит до нас. Здесь звучат не только великие идеи, но и новые голоса, способные говорить языком нашего времени.