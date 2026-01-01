Орган и свечи. Музыка великих: Микаэл Таривердиев. Ирония судьбы, Семнадцать мгновений весны, Король‑олень

Органный концерт в Музее Пушкина

В Музее Пушкина пройдет захватывающий концерт «Орган и свечи. Музыка великих: Микаэл Таривердиев». Это уникальное событие посвящено творчеству одного из самых значимых композиторов XX века.

Творческое наследие Микаэла Таривердиева

Таривердиев оставил разнообразное и богатое наследие, включая органные концерты, пьесы и удивительную симфонию, посвященную трагедии Чернобыля. Однако его имя чаще всего ассоциируется с кино. Его мелодии звучат в 132 фильмах, и многие из них стали культовыми.

Культовые мелодии на концерте

Не случайно Микаэл Леонович, работая над музыкой к легендарной «Иронии судьбы», считал, что создаёт саундтрек к «рождественской сказке», о которой все мечтают с теплом и доброй иронией.

Исполнители концерта

Концерт порадует зрителей исполнением лауреатов международных конкурсов: Ирины Шашковой-Петерсон (орган), Юрия Таштамирова (саксофон) и Дарьи Филатовой (фортепиано). Их совместное выступление обещает создать уникальную атмосферу, в которой классическая музыка идеально сочетается с искренними эмоциями.

Этот концерт станет настоящим праздником для любителей советской киномузыки и всех поклонников творчества Микаэла Таривердиева. Не упустите возможность насладиться шедеврами великого композитора в исполнении талантливых музыкантов!