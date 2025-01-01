Меню
Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

Queen в Особняке Половцова

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка QUEEN в блеске фонарей Петербурга

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» создает уникальную атмосферу в залах Петербурга, превращая их в уютные концертные площадки. Один из таких вечеров запомнится зрителям благодаря гармонии музыки и света. Волшебное мерцание тысяч свечей наполняет пространство, создавая идеальный фон для музыки.

Бронзовый зал и его очарование

В этот раз роскошный Бронзовый зал станет сценой для выступления камерного оркестра, который исполнит шедевры легендарной группы QUEEN. Приготовьтесь погрузиться в мир незабываемых мелодий и ритмов, которые завоевали сердца миллионов.

Важные детали

  • Продолжительность концертной программы: 1 час 20-40 минут
  • На событии действует свободная рассадка по категориям билетов
  • Дополнительная экскурсия по особняку: проходит за час до начала концерта (билет приобретается отдельно)

Не упустите возможность насладиться высококлассным исполнением великих хитов! Это будет вечер, который подарит вам эмоциональный заряд и незабываемые впечатления.

Купить билет на концерт Queen в Особняке Половцова

Декабрь
19 декабря пятница
20:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 4250 ₽

