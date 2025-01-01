Queen в Особняке Половцова

Музыка QUEEN в блеске фонарей Петербурга

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» создает уникальную атмосферу в залах Петербурга, превращая их в уютные концертные площадки. Один из таких вечеров запомнится зрителям благодаря гармонии музыки и света. Волшебное мерцание тысяч свечей наполняет пространство, создавая идеальный фон для музыки.

Бронзовый зал и его очарование

В этот раз роскошный Бронзовый зал станет сценой для выступления камерного оркестра, который исполнит шедевры легендарной группы QUEEN. Приготовьтесь погрузиться в мир незабываемых мелодий и ритмов, которые завоевали сердца миллионов.

Важные детали

Продолжительность концертной программы: 1 час 20-40 минут

На событии действует свободная рассадка по категориям билетов

Дополнительная экскурсия по особняку: проходит за час до начала концерта (билет приобретается отдельно)

Не упустите возможность насладиться высококлассным исполнением великих хитов! Это будет вечер, который подарит вам эмоциональный заряд и незабываемые впечатления.