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Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики
Киноафиша Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики

Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики

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О концерте

Два концерта за один вечер

Уникальное путешествие в мир живой музыки и комедии в одном незабываемом шоу! Новый проект от StandUp_Msk.

Музыка и стендап: вечер разнообразия
Сначала — живая музыка, потом — стендап-концерт с тремя комиками! 25.10 и 27.10 — жанр музыки: джаз.

Почему стоит посетить
Разнообразие музыкальных жанров — от джазовых импровизаций до заводного фанка. Это музыка, которая заставляет сердце биться быстрее. Юмор, который согревает душу. Стендап-комедия — это настоящая магия, способная поднять настроение и заставить забыть о повседневных заботах.

Атмосфера веселья
Это шоу создано для того, чтобы вы могли расслабиться и получить удовольствие в приятном коктейле музыки и комедии! Мероприятие будет ещё интереснее в компании близких людей и друзей.

О шоу
Выступают три участника стендап-шоу от ТНТ и Labelcom. Состав скрыт! Это профессиональные известные комики, участники StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных ТВ и YouTube проектов. На наших мероприятиях уже выступали: Гурам Амарян, Артур Чапарян, Ирина Приходько, Андрей Атлас, Елена Новикова и многие другие.

Разнообразие составов
Каждую неделю — разные составы. Импровизационное общение с залом. Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки.

Рекомендации по размещению
Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Возможна подсадка за один стол других гостей для небольших компаний. Если вы брали билеты отдельно, но хотите сидеть вместе — приходите заранее. Это также поможет занять места ближе к сцене.

Почему скрыт состав
Мы гордимся тем, что каждую неделю вы доверяете нашим закрытым лайн-апам. Состав держится в секрете не только для того, чтобы сделать вам приятный сюрприз, но и чтобы вы могли увидеть очень известных комиков без космических цен.

StandUp_Msk — стендап-комьюнити
StandUp_Msk — это стендап-комьюнити комиков со всей России. У нас выступают участники всех популярных стендап-шоу на ТВ и YouTube. На вечер мы превращаем кафе, рестораны, бары, крыши, кинотеатры и теплоходы по всей Москве в настоящие комедийные клубы.

Купить билет на концерт Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики

Помощь с билетами
В других городах
Август
12 августа среда
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1000 ₽
13 августа четверг
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1592 ₽
14 августа пятница
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1300 ₽
15 августа суббота
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1592 ₽
16 августа воскресенье
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1000 ₽
17 августа понедельник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1592 ₽
18 августа вторник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1000 ₽
19 августа среда
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1592 ₽
20 августа четверг
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1000 ₽
21 августа пятница
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1592 ₽
22 августа суббота
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1300 ₽
23 августа воскресенье
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1592 ₽
24 августа понедельник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1000 ₽
25 августа вторник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1592 ₽
26 августа среда
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1000 ₽
27 августа четверг
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1592 ₽
28 августа пятница
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1300 ₽
29 августа суббота
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1592 ₽
30 августа воскресенье
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1000 ₽
31 августа понедельник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1592 ₽

Фотографии

Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики

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