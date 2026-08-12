Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики

Два концерта за один вечер

Уникальное путешествие в мир живой музыки и комедии в одном незабываемом шоу! Новый проект от StandUp_Msk.

Музыка и стендап: вечер разнообразия

Сначала — живая музыка, потом — стендап-концерт с тремя комиками! 25.10 и 27.10 — жанр музыки: джаз.

Почему стоит посетить

Разнообразие музыкальных жанров — от джазовых импровизаций до заводного фанка. Это музыка, которая заставляет сердце биться быстрее. Юмор, который согревает душу. Стендап-комедия — это настоящая магия, способная поднять настроение и заставить забыть о повседневных заботах.

Атмосфера веселья

Это шоу создано для того, чтобы вы могли расслабиться и получить удовольствие в приятном коктейле музыки и комедии! Мероприятие будет ещё интереснее в компании близких людей и друзей.

О шоу

Выступают три участника стендап-шоу от ТНТ и Labelcom. Состав скрыт! Это профессиональные известные комики, участники StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных ТВ и YouTube проектов. На наших мероприятиях уже выступали: Гурам Амарян, Артур Чапарян, Ирина Приходько, Андрей Атлас, Елена Новикова и многие другие.

Разнообразие составов

Каждую неделю — разные составы. Импровизационное общение с залом. Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки.

Рекомендации по размещению

Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Возможна подсадка за один стол других гостей для небольших компаний. Если вы брали билеты отдельно, но хотите сидеть вместе — приходите заранее. Это также поможет занять места ближе к сцене.

Почему скрыт состав

Мы гордимся тем, что каждую неделю вы доверяете нашим закрытым лайн-апам. Состав держится в секрете не только для того, чтобы сделать вам приятный сюрприз, но и чтобы вы могли увидеть очень известных комиков без космических цен.

StandUp_Msk — стендап-комьюнити

StandUp_Msk — это стендап-комьюнити комиков со всей России. У нас выступают участники всех популярных стендап-шоу на ТВ и YouTube. На вечер мы превращаем кафе, рестораны, бары, крыши, кинотеатры и теплоходы по всей Москве в настоящие комедийные клубы.