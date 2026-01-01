Концерт Уральского государственного камерного хора в Пермской краевой филармонии

В Органном зале Пермской краевой филармонии пройдет концерт Уральского государственного камерного хора. В программе — произведения, посвящённые Пасхе. Этот коллектив с неизменным успехом исполняет свою программу на различных площадках России и за рубежом.

Гости концерта услышат настоящие сокровища русской духовной музыки, которые затрагивают самые тонкие струны человеческой души и приносят особую радость. Концерт обязательно понравится любителям духовной музыки и всем, кто ищет глубокие эмоциональные переживания.

Уральский государственный камерный хор продолжает многолетнюю традицию исполнять в пасхальные дни одну из своих лучших программ, посвященных Светлому празднику Пасхи. Концертная программа «Пасха Христова» является жемчужиной репертуара хора и аккумулирует многолетний опыт и талант исполнителей.

Приобщитесь к великому наследию мировой музыкальной культуры и ощутите неповторимую радость, которую приносит русская духовная музыка!