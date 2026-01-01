Легенды русского рока. Симфоническое шоу при свечах

Вечер музыки легенд

Приглашаем вас на незабываемое шоу, которое оставит яркие впечатления! Этот вечер наполнен уникальным сочетанием живых гитарных рифов и впечатляющего звучания оркестра. Вы сможете насладиться музыкой, которая не только развлекала, но и объединяла поколения.

Звучание легенд

Вы услышите любимые композиции таких культовых групп, как Кино, Ленинград, Король и Шут, Жуки, Агата Кристи, Звери и многих других. Их музыка по-прежнему вызывает ностальгию и волнует сердца слушателей.

Атмосфера свободы и драйва

На сцене вас ждёт настоящий ураган звуков! Музыканты подарят вам яркие эмоции и помогут пережить каждую ноту, погружая в атмосферу свободы и революции.

Не упустите шанс стать частью этого звукового фейерверка, ведь такие вечера запоминаются надолго!