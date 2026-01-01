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Легенды русского рока. Симфоническое шоу при свечах
Киноафиша Легенды русского рока. Симфоническое шоу при свечах

Легенды русского рока. Симфоническое шоу при свечах

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечер музыки легенд

Приглашаем вас на незабываемое шоу, которое оставит яркие впечатления! Этот вечер наполнен уникальным сочетанием живых гитарных рифов и впечатляющего звучания оркестра. Вы сможете насладиться музыкой, которая не только развлекала, но и объединяла поколения.

Звучание легенд

Вы услышите любимые композиции таких культовых групп, как Кино, Ленинград, Король и Шут, Жуки, Агата Кристи, Звери и многих других. Их музыка по-прежнему вызывает ностальгию и волнует сердца слушателей.

Атмосфера свободы и драйва

На сцене вас ждёт настоящий ураган звуков! Музыканты подарят вам яркие эмоции и помогут пережить каждую ноту, погружая в атмосферу свободы и революции.

Не упустите шанс стать частью этого звукового фейерверка, ведь такие вечера запоминаются надолго!

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Октябрь
16 октября пятница
19:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
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