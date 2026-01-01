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Двое/Dvoe: Бах, Бетховен, Гласс. Е. Субботин, О. Демина
Киноафиша Двое/Dvoe: Бах, Бетховен, Гласс. Е. Субботин, О. Демина

Двое/Dvoe: Бах, Бетховен, Гласс. Е. Субботин, О. Демина

12+
Возраст 12+

О концерте

Эволюция дуэтного жанра: концерт Ольги Дёминой и Евгения Субботина

Программа московских музыкантов Ольги Дёминой и Евгения Субботина предлагает уникальную возможность встретиться с эволюцией дуэтного жанра для скрипки и виолончели. В ней звучат произведения, охватывающие три века музыки — от изысканной барочной элегантности Иоганна Себастьяна Баха до смелого авангарда Светланы Губайдулиной.

Историческая преемственность

Выбор произведений в программе иллюстрирует не только историческую преемственность, но и разнообразие композиторских техник. Каждый музыкальный отрезок раскрывает тембровые и выразительные возможности ансамбля, его возможности в диалоге между скрипкой и виолончелью.

Диалог инструментов

Центральное место в концерте занимает взаимодействие между скрипкой и виолончелью. Их переплетение звуков создает как противостояние, так и гармонию, формируя единое звуковое пространство.

Классика и современность

Зрителей ждёт яркое сопоставление строгой красоты классических форм и смелых экспериментов современности. Концерт обещает быть не только музыкальным событием, но и настоящим праздником для любителей изысканных звуковых сочетаний.

Купить билет на концерт Двое/Dvoe: Бах, Бетховен, Гласс. Е. Субботин, О. Демина

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