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Палата №6
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Спектакль Палата №6

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Чеховская «Палата №6» на сцене театра имени Миронова

Спектакль «Палата №6» поставил режиссёр Влад Фурман, известный своими актуальными интерпретациями классической прозы. В его репертуаре уже есть такие работы, как «Обломов», «Господа Головлевы», «Крейцерова соната», «Мертвые души» и «Сорок первый» по Б. Лавреневу. Каждый из этих спектаклей остросовременен и отличается свежим взглядом на классические тексты.

Инновационный подход

«Палата №6» — это второй спектакль Фурмана, который репетируется без классической инсценировки. Режиссёр работает прямо по тексту повести, используя этюдный метод, что позволяет уточнять и развивать характеры действующих лиц в процессе работы.

Творческая команда

Артисты, занятые в спектакле, и сам Влад Фурман образуют творческое единство, обладая схожим сценическим почерком. Их подход к спектаклю склонен к заострению, что создаёт уникальную атмосферу на сцене.

Психологическая игра

«Палата №6» — это не просто мрачный реквием, а психологическая игра контрастов, доведённая до «точки кипения» — гротеска. Сценическое оформление художника Олега Молчанова подчеркивает эту идею, добавляя яркие штрихи к общей концепции спектакля.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль на сцене театра имени Андрея Миронова!

Режиссер
Влад Фурман
В ролях
Андрей Дежонов
Николай Дик
Илья Мозговой
Василий Щипицын
Сергей Николаев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 октября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Палата №6 Палата №6

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