Чеховская «Палата №6» на сцене театра имени Миронова

Спектакль «Палата №6» поставил режиссёр Влад Фурман, известный своими актуальными интерпретациями классической прозы. В его репертуаре уже есть такие работы, как «Обломов», «Господа Головлевы», «Крейцерова соната», «Мертвые души» и «Сорок первый» по Б. Лавреневу. Каждый из этих спектаклей остросовременен и отличается свежим взглядом на классические тексты.

Инновационный подход

«Палата №6» — это второй спектакль Фурмана, который репетируется без классической инсценировки. Режиссёр работает прямо по тексту повести, используя этюдный метод, что позволяет уточнять и развивать характеры действующих лиц в процессе работы.

Творческая команда

Артисты, занятые в спектакле, и сам Влад Фурман образуют творческое единство, обладая схожим сценическим почерком. Их подход к спектаклю склонен к заострению, что создаёт уникальную атмосферу на сцене.

Психологическая игра

«Палата №6» — это не просто мрачный реквием, а психологическая игра контрастов, доведённая до «точки кипения» — гротеска. Сценическое оформление художника Олега Молчанова подчеркивает эту идею, добавляя яркие штрихи к общей концепции спектакля.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль на сцене театра имени Андрея Миронова!