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Русалочка
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Спектакль Русалочка

12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Русалочка»: Жестокая сказка о любви и боли

Самая жестокая из всех сказок Андерсена, переработанная через личный опыт и болезненные воспоминания. В этом спектакле «Русалочка» предстает не как просто история, а как откровенный диалог с самыми глубокими чувствами и переживаниями.

Что такое голос? Это право говорить, возможность высказаться, желание кричать или петь? Или, может, всё сразу?

В процессе записи аудиокниги «Русалочка» звукооператор и актриса сталкиваются с вопросами любви, боли и внутреннего одиночества. Диалог о чувствах перерастает в откровенную беседу, которая заканчивается неожиданным поворотом. Это не просто рассказ о первой любви — это опыт, который нужно пережить, чтобы понять, что скрывается за молчанием и страхом быть уязвимым.

Мы поговорим о том, о чём обычно молчат: о боли, ненужности и, в то же время, о силе любви. Через микрофоны, провода и наушники, в момент самого громкого звука и самой страшной тишины мы будем открываться, говорить и чувствовать.

Режиссер
Наталья Слащева
В ролях
Юлия Курочкина
Мария Коркодинова
Ильдар Юсупов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Karlsson Haus на Фурштатской Санкт-Петербург, Фурштатская, 30
18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Karlsson Haus на Фурштатской Санкт-Петербург, Фурштатская, 30
15:00 от 1600 ₽ 18:00 от 1600 ₽

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