Спектакль Русалочка

«Русалочка»: Жестокая сказка о любви и боли

Самая жестокая из всех сказок Андерсена, переработанная через личный опыт и болезненные воспоминания. В этом спектакле «Русалочка» предстает не как просто история, а как откровенный диалог с самыми глубокими чувствами и переживаниями.

Что такое голос? Это право говорить, возможность высказаться, желание кричать или петь? Или, может, всё сразу?

В процессе записи аудиокниги «Русалочка» звукооператор и актриса сталкиваются с вопросами любви, боли и внутреннего одиночества. Диалог о чувствах перерастает в откровенную беседу, которая заканчивается неожиданным поворотом. Это не просто рассказ о первой любви — это опыт, который нужно пережить, чтобы понять, что скрывается за молчанием и страхом быть уязвимым.

Мы поговорим о том, о чём обычно молчат: о боли, ненужности и, в то же время, о силе любви. Через микрофоны, провода и наушники, в момент самого громкого звука и самой страшной тишины мы будем открываться, говорить и чувствовать.