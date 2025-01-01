Премьера спектакля «ПАХЛАВА ГЛУПОСТИ»

«ПАХЛАВА ГЛУПОСТИ» — это новый спектакль, основанный на рассказах Николая Канивецкого, в частности, «Контрабандный чай» и «Гуси с того света». В этом произведении сатира на человеческие пороки раскрывает быт казаков XIX века, показывая, как эти истории остаются актуальными и в наше время.

Современные истории из прошлого

Сочные диалоги, наполненные кубанским языком, и яркие характеры персонажей создают живую атмосферу, в которой переплетаются простодушие и глупость, доброта и коварство, стыд и гордость, жадность и великодушие. Эти контрасты делают спектакль не только увлекательным, но и глубоким, заставляя зрителя задуматься о вечных ценностях.

Авторская музыка и поддержка Фонда

Спектакль «ПАХЛАВА ГЛУПОСТИ» также отличается авторской музыкой, которая подчеркивает эмоциональную насыщенность сцен и помогает погрузиться в атмосферу казачьей жизни. Проект создан при поддержке Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело», что подчеркивает его значимость и актуальность в культурной жизни страны.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся, оставляя зрителям пищу для размышлений и эмоции на долгое время.