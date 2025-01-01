Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пахлава глупости
Киноафиша Пахлава глупости

Спектакль Пахлава глупости

16+
Режиссер Екатерина Петрова-Вербич
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «ПАХЛАВА ГЛУПОСТИ»

«ПАХЛАВА ГЛУПОСТИ» — это новый спектакль, основанный на рассказах Николая Канивецкого, в частности, «Контрабандный чай» и «Гуси с того света». В этом произведении сатира на человеческие пороки раскрывает быт казаков XIX века, показывая, как эти истории остаются актуальными и в наше время.

Современные истории из прошлого

Сочные диалоги, наполненные кубанским языком, и яркие характеры персонажей создают живую атмосферу, в которой переплетаются простодушие и глупость, доброта и коварство, стыд и гордость, жадность и великодушие. Эти контрасты делают спектакль не только увлекательным, но и глубоким, заставляя зрителя задуматься о вечных ценностях.

Авторская музыка и поддержка Фонда

Спектакль «ПАХЛАВА ГЛУПОСТИ» также отличается авторской музыкой, которая подчеркивает эмоциональную насыщенность сцен и помогает погрузиться в атмосферу казачьей жизни. Проект создан при поддержке Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело», что подчеркивает его значимость и актуальность в культурной жизни страны.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся, оставляя зрителям пищу для размышлений и эмоции на долгое время.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 28 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:30 от 900 ₽

В ближайшие дни

Снежная королева
6+
Детский Детские елки
Снежная королева
11 сентября в 17:00 Новый театр кукол
от 500 ₽
Пиковая Дама
12+
Кукольный
Пиковая Дама
25 сентября в 18:00 Новый театр кукол
от 500 ₽
Minecraft show — Майнкрафт шоу
0+
Детский
Minecraft show — Майнкрафт шоу
13 сентября в 15:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше