Спектакль Алиса в Зазеркалье

Алиса снова с нами, но теперь ей уже 7 лет и 6 месяцев! Она покидает знакомый мир детства и погружается в загадочный и порой пугающий мир Зазеркалья, полный капризов и парадоксов. В этой новой интерпретации классической истории, ей предстоит столкнуться с множеством колоритных персонажей, каждый из которых отражает разные грани её внутреннего «я».
В Зазеркалье Алиса встретит:
Однако самым страшным противником для Алисы станет огромный Бармаглот. Он олицетворяет её страхи и неудачи, и именно с ним ей предстоит сразиться в одиночку. Как преодолеть это испытание, если оно отражает её собственное «я»?
Эта постановка обещает быть захватывающей и глубокой, напоминая нам о том, что внутренние конфликты могут быть даже сложнее внешних. Не пропустите шанс увидеть, как Алиса преодолевает свои страхи и открывает новые грани своего характера!