Спектакль Алиса в Зазеркалье

Новые приключения знакомой героини

Алиса снова с нами, но теперь ей уже 7 лет и 6 месяцев! Она покидает знакомый мир детства и погружается в загадочный и порой пугающий мир Зазеркалья, полный капризов и парадоксов. В этой новой интерпретации классической истории, ей предстоит столкнуться с множеством колоритных персонажей, каждый из которых отражает разные грани её внутреннего «я».

Знакомьтесь с персонажами

В Зазеркалье Алиса встретит:

Цветы: Прекрасные, но завистливые создания, которые могут стать как друзьями, так и врагами.

Прекрасные, но завистливые создания, которые могут стать как друзьями, так и врагами. Чёрную Королеву: Требовательная и строгая, она станет одним из самых серьёзных испытаний для Алисы.

Требовательная и строгая, она станет одним из самых серьёзных испытаний для Алисы. Близнецов Труля-ля и Траля-ля: Гневные и обидчивые, они добавят в приключение нотки комедии и абсурда.

Гневные и обидчивые, они добавят в приключение нотки комедии и абсурда. Белую Королеву: Чрезмерно суетливая, она делает всё, чтобы помочь Алисе, хотя её помощь порой оказывается бесполезной.

Чрезмерно суетливая, она делает всё, чтобы помочь Алисе, хотя её помощь порой оказывается бесполезной. Шалтай-Болтая: Гордое создание, обитающее на вершине вершин, которое станет настоящим испытанием для Алисы.

Сражение с Бармаглотом

Однако самым страшным противником для Алисы станет огромный Бармаглот. Он олицетворяет её страхи и неудачи, и именно с ним ей предстоит сразиться в одиночку. Как преодолеть это испытание, если оно отражает её собственное «я»?

Эта постановка обещает быть захватывающей и глубокой, напоминая нам о том, что внутренние конфликты могут быть даже сложнее внешних. Не пропустите шанс увидеть, как Алиса преодолевает свои страхи и открывает новые грани своего характера!