Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алиса в Зазеркалье
Киноафиша Алиса в Зазеркалье

Спектакль Алиса в Зазеркалье

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новые приключения знакомой героини

Алиса снова с нами, но теперь ей уже 7 лет и 6 месяцев! Она покидает знакомый мир детства и погружается в загадочный и порой пугающий мир Зазеркалья, полный капризов и парадоксов. В этой новой интерпретации классической истории, ей предстоит столкнуться с множеством колоритных персонажей, каждый из которых отражает разные грани её внутреннего «я».

Знакомьтесь с персонажами

В Зазеркалье Алиса встретит:

  • Цветы: Прекрасные, но завистливые создания, которые могут стать как друзьями, так и врагами.
  • Чёрную Королеву: Требовательная и строгая, она станет одним из самых серьёзных испытаний для Алисы.
  • Близнецов Труля-ля и Траля-ля: Гневные и обидчивые, они добавят в приключение нотки комедии и абсурда.
  • Белую Королеву: Чрезмерно суетливая, она делает всё, чтобы помочь Алисе, хотя её помощь порой оказывается бесполезной.
  • Шалтай-Болтая: Гордое создание, обитающее на вершине вершин, которое станет настоящим испытанием для Алисы.

Сражение с Бармаглотом

Однако самым страшным противником для Алисы станет огромный Бармаглот. Он олицетворяет её страхи и неудачи, и именно с ним ей предстоит сразиться в одиночку. Как преодолеть это испытание, если оно отражает её собственное «я»?

Эта постановка обещает быть захватывающей и глубокой, напоминая нам о том, что внутренние конфликты могут быть даже сложнее внешних. Не пропустите шанс увидеть, как Алиса преодолевает свои страхи и открывает новые грани своего характера!

Режиссер
Юлия Блохина
В ролях
Иван Романюк
Филипп Душин
Михаил Золотарев
Руслан Копылов
Екатерина Бушина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 17 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Алиса в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье

В ближайшие дни

Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
11 января в 10:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
12 ноября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 2000 ₽
Красная Шапочка
0+
Детский
Красная Шапочка
30 августа в 11:00 Новый театр кукол
от 450 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше