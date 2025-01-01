Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кармен
Киноафиша Кармен

Спектакль Кармен

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

К 100-летию М. М. Плисецкой: балет Жоржа Бизе «Кармен»

Погрузитесь в мир страсти и роковой любви с балетом «Кармен»! Эта завораживающая история, наполненная ревностью и поисками свободы, будет держать вас в напряжении до самого конца. Яркие костюмы, пылкая музыка Жоржа Бизе и виртуозное исполнение танцоров перенесут вас в знойную Испанию, где разыгрывается трагическая судьба цыганки Кармен и солдата Хосе.

Каждое движение на сцене пронизано глубоким смыслом, заставляя зрителя сопереживать героям и размышлять о вечных ценностях. Это не просто балет — это произведение искусства, которое будоражит воображение и надолго остается в памяти.

Главные герои

Кармен – Анна Тихомирова

Анна Тихомирова — звезда мирового балета и первая солистка Большого театра. Она — лауреат Московского международного конкурса артистов балета и обладатель Гран-при телеканала «Культура» в конкурсе «Большой балет». Анна училась у лучших педагогов, таких как Марина Кондратьева и Надежда Грачева, и работала с многими Народными артистами Большого театра.

Хосе – Сергей Купцов

Сергей Купцов родился в Алматы и окончил Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева. Он работал в ведущих театрах России, включая Государственный академический Большой театр и Самарский академический театр оперы и балета. Среди его достижений — золотая медаль Гран-при Азии 2015 года. В его репертуаре — такие произведения, как «Дон Кихот», «Лебединое озеро» и, конечно, «Кармен».

Торреадор – Сергей Скворцов

Сергей Скворцов — выпускник Московской Государственной Академии Хореографии. Он был приглашённым артистом многих фестивалей и конкурсов, а в 2021 году его признали «звёздным танцовщиком» после успешного выступления в балете «Бахчисарайский фонтан». Лауреат международных конкурсов, Сергей гастролировал по различным странам и продолжает радовать зрителей своим талантом.

О спектакле

Балет состоит из двух отделений:

  • 1 отделение – Кармен-сюита
  • 2 отделение – Гала-Концерт (шедевры мировых балетов)

В спектакле участвует 20 танцоров, которые создадут незабываемую атмосферу и подарят вам уникальные эмоции. Не упустите возможность увидеть это грандиозное представление!

Купить билет на спектакль Кармен

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Март
Апрель
22 октября среда
19:00
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
от 1500 ₽
25 марта среда
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 2000 ₽
1 апреля среда
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 2000 ₽
3 апреля пятница
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 1800 ₽

Фотографии

Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен Кармен

В ближайшие дни

Новогоднее шоу «Бременские музыканты»
0+
Детский Кукольный Детские елки
Новогоднее шоу «Бременские музыканты»
5 января в 11:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
от 650 ₽
Отдам бывшего в хорошие руки
16+
Комедия
Отдам бывшего в хорошие руки
11 января в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1700 ₽
Новогоднее шоу «Бременские музыканты»
0+
Детский Кукольный Детские елки
Новогоднее шоу «Бременские музыканты»
28 декабря в 13:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
от 650 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше