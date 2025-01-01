Спектакль Кармен

К 100-летию М. М. Плисецкой: балет Жоржа Бизе «Кармен»

Погрузитесь в мир страсти и роковой любви с балетом «Кармен»! Эта завораживающая история, наполненная ревностью и поисками свободы, будет держать вас в напряжении до самого конца. Яркие костюмы, пылкая музыка Жоржа Бизе и виртуозное исполнение танцоров перенесут вас в знойную Испанию, где разыгрывается трагическая судьба цыганки Кармен и солдата Хосе.

Каждое движение на сцене пронизано глубоким смыслом, заставляя зрителя сопереживать героям и размышлять о вечных ценностях. Это не просто балет — это произведение искусства, которое будоражит воображение и надолго остается в памяти.

Главные герои

Кармен – Анна Тихомирова

Анна Тихомирова — звезда мирового балета и первая солистка Большого театра. Она — лауреат Московского международного конкурса артистов балета и обладатель Гран-при телеканала «Культура» в конкурсе «Большой балет». Анна училась у лучших педагогов, таких как Марина Кондратьева и Надежда Грачева, и работала с многими Народными артистами Большого театра.

Хосе – Сергей Купцов

Сергей Купцов родился в Алматы и окончил Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева. Он работал в ведущих театрах России, включая Государственный академический Большой театр и Самарский академический театр оперы и балета. Среди его достижений — золотая медаль Гран-при Азии 2015 года. В его репертуаре — такие произведения, как «Дон Кихот», «Лебединое озеро» и, конечно, «Кармен».

Торреадор – Сергей Скворцов

Сергей Скворцов — выпускник Московской Государственной Академии Хореографии. Он был приглашённым артистом многих фестивалей и конкурсов, а в 2021 году его признали «звёздным танцовщиком» после успешного выступления в балете «Бахчисарайский фонтан». Лауреат международных конкурсов, Сергей гастролировал по различным странам и продолжает радовать зрителей своим талантом.

О спектакле

Балет состоит из двух отделений:

1 отделение – Кармен-сюита

2 отделение – Гала-Концерт (шедевры мировых балетов)

В спектакле участвует 20 танцоров, которые создадут незабываемую атмосферу и подарят вам уникальные эмоции. Не упустите возможность увидеть это грандиозное представление!