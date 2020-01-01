Спектакль Padam, padam

Спектакль о французском шансоне

Приглашаем вас на уникальное представление «Padam, padam», которое откроет для зрителей мир настоящего французского шансона. Это музыка-исповедь, полная иронии и глубины, которая никого не оставит равнодушным.

Музыка и исполнители

Вас ждут знаменитые хиты таких легендарных шансонье, как Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, Жак Брель и Ив Монтан. Исполняет их не менее легендарный Владимир Козырев, чье мастерство давно завоевало сердца публики.

Пластическая интерпретация

Особенностью спектакля станет пластическая интерпретация песен, созданная молодыми талантливыми артистами. Это позволит по-новому взглянуть на знакомые композиции, добавив им визуальную глубину.

Концепция и участие «Цирка дю Солей»

Концепция спектакля разработана при участии арт-директора постановок «Цирка дю Солей» Майкла Смита. Его опыт и креативный подход гарантируют незабываемые впечатления.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу французского шансона и насладиться уникальным сочетанием музыки и танца.