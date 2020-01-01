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Padam, padam
Киноафиша Padam, padam

Спектакль Padam, padam

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о французском шансоне

Приглашаем вас на уникальное представление «Padam, padam», которое откроет для зрителей мир настоящего французского шансона. Это музыка-исповедь, полная иронии и глубины, которая никого не оставит равнодушным.

Музыка и исполнители

Вас ждут знаменитые хиты таких легендарных шансонье, как Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, Жак Брель и Ив Монтан. Исполняет их не менее легендарный Владимир Козырев, чье мастерство давно завоевало сердца публики.

Пластическая интерпретация

Особенностью спектакля станет пластическая интерпретация песен, созданная молодыми талантливыми артистами. Это позволит по-новому взглянуть на знакомые композиции, добавив им визуальную глубину.

Концепция и участие «Цирка дю Солей»

Концепция спектакля разработана при участии арт-директора постановок «Цирка дю Солей» Майкла Смита. Его опыт и креативный подход гарантируют незабываемые впечатления.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу французского шансона и насладиться уникальным сочетанием музыки и танца.

Режиссер
Алексей Москаленко
В ролях
Антон Мошечков
Наталья Булгакова
Зинаида Некрасова
Юлия Годунова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
19:30 от 2500 ₽

Фотографии

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